綠島及蘭嶼垃圾減量 去年少1萬2000公斤

台東綠島、蘭嶼推動「垃圾源頭減量」及「一次性用品減量」有成，環保局統計去年廢棄物共減少近1萬2000公斤、減少逾50萬個一次性垃圾，進一步降低兩離島不可回收垃圾的產生。

環保局長郭建成表示，縣府承諾以聯合國永續發展目標為指引，打造宜居永續的離島環境，和綠島、蘭嶼鄉及民間社團、遊客攜手合作，共同解決島上垃圾問題，3年下來成果令人振奮。

他說，統計2024年垃圾清理數據顯示，廢棄物總重1萬7614.5公斤，較2023年的2萬9788公斤減少約1萬2000公斤；另再兩離島的商家及民眾踴躍響應下，共減少逾50萬個一次性垃圾。

過去綠島及蘭嶼每到旅遊旺季，島上垃圾問題一直是討論話題，縣府為解決問題，3年前積極推動垃圾源頭減量及一次性用品減量政策，搭配大型減廢活動，垃圾逐年下降，展現永續環境的決心。

尤其在輔導離島餐飲業者改使用環保餐具，從2020年的3家今年提升到10家；輔導離島餐飲業外送服務使用環保容器盛裝也增加到15間。另飯店民宿業者也配合不推出一次用旅宿用品。

環保局強調，這項成果是大家所共創，未來將強化離島環境清潔資源的投入，並在資源整合及環境治理上展現高效執行力，讓離島環境快速回復到最佳狀態。