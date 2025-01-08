快訊

中職／曾豪駒重返一軍接任首席兼打教 桃猿教練團出爐

消防夫妻關定了！勒索麥當勞7060萬嘴臉曝光 囚6年6月、5年2月定讞

Cleer ARC 3 Max開箱！開放式耳機量心率血氧、驚豔沉浸感 充電盒螢幕還能聞香

聽新聞
0:00 / 0:00

綠島及蘭嶼垃圾減量 去年少1萬2000公斤

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東綠島、蘭嶼推動「垃圾源頭減量」及「一次性用品減量」有成，環保局統計去年廢棄物共減少近1萬2000公斤、減少逾50萬個一次性垃圾。圖／台東縣環保局提供
台東綠島、蘭嶼推動「垃圾源頭減量」及「一次性用品減量」有成，環保局統計去年廢棄物共減少近1萬2000公斤、減少逾50萬個一次性垃圾。圖／台東縣環保局提供

台東綠島、蘭嶼推動「垃圾源頭減量」及「一次性用品減量」有成，環保局統計去年廢棄物共減少近1萬2000公斤、減少逾50萬個一次性垃圾，進一步降低兩離島不可回收垃圾的產生。

環保局長郭建成表示，縣府承諾以聯合國永續發展目標為指引，打造宜居永續的離島環境，和綠島、蘭嶼鄉及民間社團、遊客攜手合作，共同解決島上垃圾問題，3年下來成果令人振奮。

他說，統計2024年垃圾清理數據顯示，廢棄物總重1萬7614.5公斤，較2023年的2萬9788公斤減少約1萬2000公斤；另再兩離島的商家及民眾踴躍響應下，共減少逾50萬個一次性垃圾。

過去綠島及蘭嶼每到旅遊旺季，島上垃圾問題一直是討論話題，縣府為解決問題，3年前積極推動垃圾源頭減量及一次性用品減量政策，搭配大型減廢活動，垃圾逐年下降，展現永續環境的決心。

尤其在輔導離島餐飲業者改使用環保餐具，從2020年的3家今年提升到10家；輔導離島餐飲業外送服務使用環保容器盛裝也增加到15間。另飯店民宿業者也配合不推出一次用旅宿用品。

環保局強調，這項成果是大家所共創，未來將強化離島環境清潔資源的投入，並在資源整合及環境治理上展現高效執行力，讓離島環境快速回復到最佳狀態。

永續 環保局長 蘭嶼

延伸閱讀

綠島監獄受刑人王天佑脫逃 疑天冷躲回被逮捕

綠島監獄受刑人脫逃 昔1逃犯挖洞穴躲1個半月無法離島

綠島受刑人脫逃 檢方分偵案全力查緝、綠島交通船停開

自願移監綠島…監獄落跑人犯非從戒護區突圍 機場、港口搜索中

相關新聞

春節台東輸運計畫公布 南迴、南橫公路祭出兩招盼交通不打結

農曆9天春節連假將到來，公路局南區養護工程分局今天公布春節台東交通疏運計畫，重點將放在南迴、南橫兩條公路，其中南迴採「儲...

綠島及蘭嶼垃圾減量 去年少1萬2000公斤

台東綠島、蘭嶼推動「垃圾源頭減量」及「一次性用品減量」有成，環保局統計去年廢棄物共減少近1萬2000公斤、減少逾50萬個...

花蓮市民小巴滿足就醫洽公需求 推出搭20趟送10趟月票

花蓮市民小巴上路4個月，7條路線提供洽公、醫療、就學、觀光等不同路線公共運輸需求，縣府觀察部分路線已見基礎固定客源，即起...

紓解礁溪塞車宜6線道路拓寬露曙光 住戶同意配合拆屋徵收

宜蘭礁溪地方人士爭取20幾年的宜6線道路拓寬工程，隨著近年來礁溪鄉快速發展且人車漸多，拓寬迫在眉睫，中央原則上支持該工程...

世界最大海上圖書館時隔11年造訪花蓮 與民眾共度農曆新年

被譽為「世界最大海上圖書館」的「望僕號 Doulos Hope」，16日將抵達花蓮港碼頭，將停留約半個月時間，包含農曆過...

花蓮市愛心禮券13日起發放 兩款蛇年特色春聯分送家戶

農曆春節將近，花蓮市公所13日起發放愛心禮券，全市千餘弱勢戶，每戶最多可獲2500元，方便採買年節、生活所需物品；市公所...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。