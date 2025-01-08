春節台東輸運計畫公布 南迴、南橫公路祭出兩招盼交通不打結

農曆9天春節連假將到來，公路局南區養護工程分局今天公布春節台東交通疏運計畫，重點將放在南迴、南橫兩條公路，其中南迴採「儲車水庫」和「慢進快出」策略，並搭配警方及號誌儀控管，不讓車流回堵；南橫則取消2天交通管制通行，維持全線暢通。

南分局副分局長王慶雄表示，2022年最長春節10天連假，分局就規畫在易塞路段使用「儲車水庫」和「慢進快出」策略，果然見成效，並未造成車流大回堵，因此，在公路拓寬改善工程屏東端尚未全線完工通車前，持續成功模式，有信心在車流高峰期讓車輛不回堵。

今年春節連假將於1月25日展開，共計9天假期，預估今年春節車流高峰期為1月29日至30日的返鄉潮；1月31日的出遊潮及2月1日至2日的返工潮。南分局整理過去轄管路線的優缺點，提出完善的輸運計畫，盡可能讓民眾返鄉及出遊順利不打結，並把重點放在剛通車不久的南迴及南橫公路的台東端路段。

南分局表示，南迴公路「慢進快出」實施點，分別為北上屏東端的丹路和南下台東端森永草埔隧道南口，實施方式延長幹道綠燈秒數；另「儲車水庫」截流段點，北上為屏東端麻里巴橋；南下則為台東端新香蘭、大鳥、南興及安朔交控中心。

原訂每周二、周四南橫公路台東端向陽至高雄端梅山口道路管制禁止通行，於1月28日（星期四）及1月30日（星期二）共2天取消管制通行，並於當天早上7點至下午2點進入，下午5點離開管制路段。

另車流調節會依據CCTV觀測現況，適時控制號誌秒數，讓車流能慢進快出的前進，此外，警方會配合措施，派遣固定及機動警力在沿線路段實施疏導，此外，1月25日至2月2日上午9點至12點、下午4點至晚上7點兩個時段，南下金崙至壽卡路段全面禁止砂石車台東往高雄通行。