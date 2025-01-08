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花蓮市公所發放愛心禮券 助中低收戶採買年貨

中央社／ 花蓮縣8日電

迎接新年，花蓮市公所發放中、低收入戶，每人500元愛心禮券，每戶最高5人為限，近1300戶受惠，13日起由里幹事逐一發放。公所與知名插畫家Duncan合作限定春聯，也陸續發送中。

花蓮市長魏嘉彥指出，過去歲末年終提供愛心年菜的單位增加，5年前時任市長魏嘉賢將愛心年菜轉型為愛心禮券，發放給中低收入戶禮金，補足過去未能照顧到的3口以下中低收入戶家庭。

花蓮市公所統計，今年連同花蓮榮服處、黎明教養院的愛心圍爐年菜，共運用慈愛基金捐款新台幣140萬元，發放1296戶中低收入戶愛心禮券，1月13日起將透過里幹事協助發放。

花蓮市公所愛心禮券為家樂福花蓮店禮券，魏嘉彥到家樂福花蓮店示範採買流程，有應景年節糖果、餅乾禮盒、衛生紙、白米等生活用品，提醒民眾禮券不能購買菸酒。

另外，花蓮市公所延續與知名插畫家Duncan合作，推出1款蛇年限定春聯，另有在地記者楊均濰跨刀獻字的傳統春聯，2款為1份，魏嘉彥今天上午到重慶市場及中山市場搶先發放。

魏嘉彥說，Duncan獨家設計款詢問度高，每年都索取一空，除了花蓮市民每戶都有1份，公所1樓服務台也可索取，數量有限。

愛心 禮券 花蓮

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