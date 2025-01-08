紓解礁溪塞車宜6線道路拓寬露曙光 住戶同意配合拆屋徵收

宜蘭礁溪地方人士爭取20幾年的宜6線道路拓寬工程，隨著近年來礁溪鄉快速發展且人車漸多，拓寬迫在眉睫，中央原則上支持該工程。縣政府今天舉辦地方說明會，多數民眾也表示願意配合徵收拆屋，全案獲得重要進展，縣府允諾協助地主爭取更優惠徵收補助。

宜蘭多數道路是南北向，在「宜蘭縣總體規劃」的四縱六橫中，宜6線是溪北地區重要的東西向道路，可從礁溪鄉山邊的山腳道路，連通到靠近海邊的壯圍鄉，全長6公里多。縣政府今天召開地方說明會，討論的拓寬路段是，台9省道以西至礁溪鄉林尾路口，總長2480公尺，計畫拓寬為15公尺。

礁溪市區每逢假日車流塞到不行，宜6線東西向道路可以串聯山邊的台二庚延伸線、台9線及國道5號，這幾條都是非常重要的南北幹道，同時附近還有宜蘭縣溫泉產業特定區及礁溪休閒渡假區整體開發案正進行中，如果能夠拓寬，對於紓解礁溪市區擁擠的車流將有很大幫助。

宜蘭縣政府交通處表示，縣府曾向中央提報道路拓寬可行性評估，交通部也支持辦理拓寬，但因道路拓寬牽涉兩旁約90戶住家，應先了解住戶意向及配合意願，才能有助後續推動作業。

今天包括鄉長張永德、縣議員林聰池、吳宏謀及鄉民代表等人都出席說明會。林聰池表示，礁溪三民村及林尾村的山水風光秀麗，但因道路未拓寬開發，致發展受限，宜6線拓寬之事講了20幾年，趁中央這次有意協助辦理拓寬機會，不要再拖，徵收補償不會太差，只要住戶願意配合拆遷提供土地，後續建設經費交給他來爭取處理。

礁溪鄉民代表會主席游見璋及副主席吳政展也支持此案，游見璋盼從優徵收補助，吳政展建議讓住戶了解道路拓寬所需徵收拆屋的範圍，也好預作準備。