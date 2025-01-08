世界最大海上圖書館時隔11年造訪花蓮 與民眾共度農曆新年

被譽為「世界最大海上圖書館」的「望僕號 Doulos Hope」，16日將抵達花蓮港碼頭，將停留約半個月時間，包含農曆過年期間皆開放民眾登船參觀，門票只要50元。過去姐妹船「忠僕號」吸引民眾參觀，這次預計也將為遊憩碼頭迎來人潮，花蓮港務分公司熱情接待，希望活化觀光遊憩碼頭。

花蓮港務分公司指出，今年預估有28艘次國際郵輪申請停泊花蓮港，其中去年啟用的14號碼頭通關設施，可供1.5萬噸跳島郵輪靠泊，並提供碇泊費、旅客服務費及港區清潔維護費全免優惠。首艘挪威天空號郵輪預計於26日停泊花蓮，預計有近3千名旅客造訪。

「望僕號」去年底首度來台，於高雄港率先登場，16日將靠泊花蓮港14號碼頭，17日至2月2日止，下午1時至晚上8時30分開放登船參觀，需提前線上預約購票。

海上圖書館計畫由德國「好書共享協會（GBA）」執行，至今已有50多年歷史，船上團隊是來自世界各地的志工，將知識與希望帶到不同國家和港口。郵輪先後到訪約150個國家，累積超過4900萬人次登船。2009年、2014年忠僕號到訪花蓮，時隔11年，由2年前從觀光郵輪改裝成圖書館的望僕號接力，再次停泊花蓮港。

望僕號為上船參觀的訪客提供超過2000種不同主題的書籍供購買，主題涵蓋科學、醫學、藝術、語言、信仰、興趣、烹飪和運動等，也提供兒童書籍、學術文獻、字典、地圖集等，最低只要80元，還能憑門票折抵20元，是共度親子時光的好選擇。

望僕號在上網預約完成後，憑QR Code依預約時間，前往14碼頭報到掃描條碼，於書展入口支付50元的入場費（僅限現金支付）後即可入場參觀，提醒18歲以下參觀者須由成人陪同入場；6歲以下兒童及65歲以上長者免費，但仍需提前預訂門票。