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花蓮市愛心禮券13日起發放 兩款蛇年特色春聯分送家戶

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市公所將從13日起發送弱勢戶愛心禮券，市長魏嘉彥（左2）與多位市民代表到賣場採買，提醒禮券不能用來買菸酒。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所將從13日起發送弱勢戶愛心禮券，市長魏嘉彥（左2）與多位市民代表到賣場採買，提醒禮券不能用來買菸酒。圖／花蓮市公所提供

農曆春節將近，花蓮市公所13日起發放愛心禮券，全市千餘弱勢戶，每戶最多可獲2500元，方便採買年節、生活所需物品；市公所再度推出與知名插畫家Duncan合作的限定版特色春聯，市長魏嘉彥今天到市場發送並拜早年。

花蓮市公所5年前在前市長魏嘉賢任內，將原本送年菜的傳統，改成贈送愛心禮券，讓弱勢家戶更能彈性運用，也照顧到3口以下的弱勢家庭。今年邁入第5年，將從13日起由里幹事協助發放，將有低收、中低收共1296戶弱勢戶受惠，每戶一口500元，一戶最多5口可獲2500元愛心禮券。

市長魏嘉彥昨天下午與現任議員的魏嘉賢、市代會正副主席李振瑋、黃達祥及多位市民代表，一同到家樂福超市林森店採買，介紹愛心禮券的使用方式，一行人推著購物車，採購衛生紙、白米、糖果餅乾禮盒等，很有年節氣氛，魏嘉彥提醒，愛心禮券可以所需的民生物品，但是不可以購買菸酒，請持有禮券的關懷戶務必留意。

市公所今年再度推出限定版蛇年春聯，同樣有兩款，有Duncan獨家設計款「蛇麼都順」及在地媒體人楊均濰書寫的「蛇麼都平安健康」傳統春聯，魏嘉彥今天一早帶著春聯到重慶市場及中山市場向攤商及民眾拜年，不少民眾看到很有特色的春聯，搶著索取，相當受歡迎。

魏嘉彥說，兩款春聯將分送市內家戶，公所一樓服務台即日起也開放民眾索取，送完為止；此外，他將於16、17日陸續前往復興市場、大同市場、中華市場和美崙市場發春聯，向民眾拜早年。

花蓮市公所今年再推出兩款特色春聯，將分送市內各家戶。圖／市公所提供
花蓮市公所今年再推出兩款特色春聯，將分送市內各家戶。圖／市公所提供
花蓮市公所將從13日起發送弱勢戶愛心禮券，市長魏嘉彥（左起）、縣議員魏嘉賢、市代會主席李振瑋提醒禮券不能用來買菸酒。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所將從13日起發送弱勢戶愛心禮券，市長魏嘉彥（左起）、縣議員魏嘉賢、市代會主席李振瑋提醒禮券不能用來買菸酒。圖／花蓮市公所提供
花蓮市公所今年再推出兩款特色春聯，市長魏嘉彥（左）今天到傳統市場分送，向攤商拜早年。圖／市公所提供
花蓮市公所今年再推出兩款特色春聯，市長魏嘉彥（左）今天到傳統市場分送，向攤商拜早年。圖／市公所提供

愛心 春聯 禮券

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