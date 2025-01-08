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113年11月颱風打亂花期 南橫梅花「三弄」有機會

中央社／ 台東縣8日電

受到去年11月颱風影響，打亂梅花開花時序，不僅花少，還可能出現同一區域3次開花情況，目前在南橫公路知名的賞梅區新武部落，梅花已盛開。

賞梅民眾發現從去年底至今年1月，梅花的花期很亂，有些地區在11月底就開花，有些地區現在盛開，還有的含苞待放，賞梅遊客摸不著頭緒。

梅園所在，南橫公路的海端社區發展協會理事長余秀芳告訴中央社記者，受去年颱風影響，今年南橫沿線花況沒有往年好，開得零零落落，但在新武段（部落）因比較避風，花開得還不錯，目前還有一半含苞，可能會在1月中旬後盛開，花期會延續到春節，有機會「梅花三弄」（花期出現3次）。

位於海岸山脈下的鸞山部落森林博物館長阿力曼說，去年11月底鸞山有些地方開花，有些地方的花苞被打落，現在比較避風的區域盛開，整個鸞山地區目前約5成花。

農業部台東區農業改良場副場長盧柏松接受中央社記者電話訪問表示，去年11月出現颱風，剛好碰上有些梅樹有花苞，「雨水提早叫醒花苞開花」，但這些花苞「沒睡飽」，所以開了很快就謝了，不會結果，目前開的花才是正常花期。

另外，有些果園目前還有含苞的，是因為去年被颱風打到，或是本身樹勢不強，營養不好，才會現在還含苞，這些花苞如果遇到氣候稍微熱一點就不會開花，但如果持續寒冷還是有機會開花，這樣就會出現梅園3次開花情況。

因南橫沿線花期混亂，零零落落，只有新武部落有呈現花海景觀，因此海端鄉今年取消梅花祭（季）活動；不過，還是歡迎民眾可以到南橫公路、海端鄉走走，購買農特產品。

南橫 梅花 颱風

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