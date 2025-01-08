快訊

警犬搭地鐵「擠到耳朵開飛機一臉懵」 委屈表情萌翻網友：摸牠算襲警嗎

麻疹可怕副作用恐影響數年 醫示警：身體免疫紀錄檔會被刪掉

不明車輛昨駛離官邸！尹錫悅疑已脫逃 公調處長認了「有可能」

強烈冷氣團將來襲 農改場籲台東農友做好作物防寒

中央社／ 台東縣8日電

強烈冷氣團將來襲，台東溫度恐降至攝氏14度以下，台東區農業改良場呼籲農民做好作物防寒，成熟釋迦儘快採收，秧苗覆蓋不織布避寒風，荖葉園加強周圍黑網防強風灌入。

農業部台東區農業改良場今上午發布公告表示，據中央氣象署資料，9日強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，10日至12日這3天受強烈大陸冷氣團影響，台東地區溫度恐降至攝氏14度以下，整日偏冷，零星降雨，改良場提醒農友務必做好防寒工作。

台東區農業改良場提供作物防寒措施，供農友參考：水稻方面，目前台東育苗場陸續進行育苗作業，秧苗箱堆積過程中應加強保溫；若有秧苗已擺放至綠化場，應覆蓋不織布或塑膠布，避免寒風吹襲。

番荔枝（大目釋迦）如有成熟果實應儘速採收，正值大果期快採收的果實，應注意防範裂果發生，尤其預計2週內要採收的果實，如遇溫度低於攝氏15時，便可能造成鱗溝處細胞受傷而引發裂果，為避免災損，果實已套紙袋者，在低溫來臨前可加套塑膠袋；或在果園迎風面架設高度1.8公尺以上遮風網，保護範圍約下風處13公尺，依序再架設，降低冷風影響，減少裂果。

另一項高經濟作物荖葉，應加強巡視周圍黑網，迎風面架設遮風黑網，減少寒風侵襲，並於寒風來襲隔日清晨稍微噴水，但勿過於潮濕，降低寒害。

其他果樹如香蕉、鳳梨、木瓜、柑橘等作物可增施鉀肥（如腐植酸鉀），以增加作物耐寒力；較不耐寒蔬菜與瓜果類作物，應設置遮風網、防風罩、塑膠布或選用稻草或不織布直接覆蓋，或採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果。

台東區農業改良場表示，農友在防災措施或災後復育技術上如有疑問，可逕洽台東農改場各研究室，研究人員將竭誠為農友服務，電話：089-325110轉1610（稻作）、2912（果樹）、1633（蔬菜）、1634（特作）、4650 （雜糧）、1730（植保）。

冷氣團 台東 東區

延伸閱讀

強烈冷氣團明天大舉南侵 粉專：北台灣氣溫驟跌探10度、體感溫度更低

明起強烈冷氣團轉濕冷 吳德榮：太平山、拉拉山、合歡山有望降雪

苗栗大河9.4度 明天強烈冷氣團南下 未來3天高山有望降雪

冷空氣接力漸升級 賈新興： 下周五直逼強烈冷氣團等級

相關新聞

花蓮市愛心禮券13日起發放 兩款蛇年特色春聯分送家戶

農曆春節將近，花蓮市公所13日起發放愛心禮券，全市千餘弱勢戶，每戶最多可獲2500元，方便採買年節、生活所需物品；市公所...

近百塑膠貓熊 現身安農溪畔

春節將近，宜蘭三星鄉公所規畫年節走春景點，其中一處是安農溪畔的「三星環保牧場」，利用回收塑膠製作近百隻貓熊，散落在安農溪...

基隆田徑場年底完工 花蓮滯洪池明年蓋好

基隆市府發包重建市立田徑場，原訂2022年底完工，但因疫情及工程糾紛延宕3年，預定今年底完工，明年暑假啟用；花蓮市南濱抽...

官員涉案士氣低迷 宜蘭代理縣長林茂盛期勉提高行政效率

宜蘭縣代理縣長林茂盛今天主持新年後的第一場縣務會議，要求各局處落實「行政效率」，以符合民眾期待；至於部分官員因涉案被判刑...

回收塑膠化身貓熊現身安農溪畔 宜蘭三星推春節打卡景點

春節將近，宜蘭三星鄉公所規畫年節走春景點，其中一處是安農溪畔的「三星環保牧場」，利用回收塑膠製作近百隻貓熊，散落在安農溪...

花蓮港藝廊遷走 地標「青鳥郵筒」將消失

花蓮「維納斯藝廊」在地時間有45年，收集許多藝術家作品，20年前搬到花蓮港親水遊憩區倉庫，其中最特別的是「青鳥幸福郵筒」...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。