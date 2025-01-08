強烈冷氣團將來襲 農改場籲台東農友做好作物防寒

強烈冷氣團將來襲，台東溫度恐降至攝氏14度以下，台東區農業改良場呼籲農民做好作物防寒，成熟釋迦儘快採收，秧苗覆蓋不織布避寒風，荖葉園加強周圍黑網防強風灌入。

農業部台東區農業改良場今上午發布公告表示，據中央氣象署資料，9日強烈大陸冷氣團南下，各地氣溫下降，10日至12日這3天受強烈大陸冷氣團影響，台東地區溫度恐降至攝氏14度以下，整日偏冷，零星降雨，改良場提醒農友務必做好防寒工作。

台東區農業改良場提供作物防寒措施，供農友參考：水稻方面，目前台東育苗場陸續進行育苗作業，秧苗箱堆積過程中應加強保溫；若有秧苗已擺放至綠化場，應覆蓋不織布或塑膠布，避免寒風吹襲。

番荔枝（大目釋迦）如有成熟果實應儘速採收，正值大果期快採收的果實，應注意防範裂果發生，尤其預計2週內要採收的果實，如遇溫度低於攝氏15時，便可能造成鱗溝處細胞受傷而引發裂果，為避免災損，果實已套紙袋者，在低溫來臨前可加套塑膠袋；或在果園迎風面架設高度1.8公尺以上遮風網，保護範圍約下風處13公尺，依序再架設，降低冷風影響，減少裂果。

另一項高經濟作物荖葉，應加強巡視周圍黑網，迎風面架設遮風黑網，減少寒風侵襲，並於寒風來襲隔日清晨稍微噴水，但勿過於潮濕，降低寒害。

其他果樹如香蕉、鳳梨、木瓜、柑橘等作物可增施鉀肥（如腐植酸鉀），以增加作物耐寒力；較不耐寒蔬菜與瓜果類作物，應設置遮風網、防風罩、塑膠布或選用稻草或不織布直接覆蓋，或採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果。

台東區農業改良場表示，農友在防災措施或災後復育技術上如有疑問，可逕洽台東農改場各研究室，研究人員將竭誠為農友服務，電話：089-325110轉1610（稻作）、2912（果樹）、1633（蔬菜）、1634（特作）、4650 （雜糧）、1730（植保）。