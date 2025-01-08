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基隆田徑場年底完工 花蓮滯洪池明年蓋好

聯合報／ 記者邱瑞杰王思慧／連線報導

基隆市府發包重建市立田徑場，原訂2022年底完工，但因疫情及工程糾紛延宕3年，預定今年底完工，明年暑假啟用；花蓮市南濱抽水站預計興建約3.5公頃、4萬立方公尺的滯洪池，預計7月動工，明年完工。

基隆市立田徑場原是環狀混凝土建築物，老舊待更新。前市長林右昌爭取中央補助，斥資4億1600多萬元發包重建，預定2022年底完工，但因疫情及工程糾紛延宕3年。

教育處昨宣布全新田徑場跑道採用藍色，未來將有標準跑道，選手的競賽成績就可被採認，有助申辦全國性賽事。

田徑場重建工程在爆發疫情後曾停工2個月，復工後營造商與監造商對工法又有爭議，工程嚴重落後。林右昌在決定終止契約並重新招標，工程經費追加到6億1000多萬元。

謝國樑上任後，接手推動田徑場的重建工程，預計今年底完工，明年暑假對外開放。

花蓮市舊市區低窪地區遇雨易淹水，南濱滯洪池集水區保護面積達206.44公頃，總經費約2.5億元，現已拆除地上建物，將改善自由排水分區及和平排水分區排水系統。現已拆除地上物，砍除周邊林木及整理環境。

縣府建設處長鄧子榆指出，滯洪池設計分為兩大部分，下方是滯洪池空間，上方是景觀休憩區，採用開放空間營造，還會有兩座橋供民眾行走，欣賞綠地與水池景色。

基隆 滯洪池 疫情

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