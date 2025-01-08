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近百塑膠貓熊 現身安農溪畔

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導
三星鄉公所設置春節打卡景點「三星環保牧場」，在安農溪畔擺放近百隻大貓熊裝置藝術。圖／三星鄉公所提供
三星鄉公所設置春節打卡景點「三星環保牧場」，在安農溪畔擺放近百隻大貓熊裝置藝術。圖／三星鄉公所提供

春節將近，宜蘭三星鄉公所規畫年節走春景點，其中一處是安農溪畔的「三星環保牧場」，利用回收塑膠製作近百隻貓熊，散落在安農溪驛站，近2周吸引不少遊客拍照打卡；公所預計將這批裝置藝術擺到元宵節

安農溪被稱為三星鄉的「生命之河」，源於日本時代興建的蘭陽溪上游水力發電廠尾水，因此也被稱為「電火溪」，全長17.2公里；安農溪全年水量豐沛穩定，不僅灌溉周邊農田，也是全台三大泛舟地點之一，周邊有自行車道、綠帶公園和落羽松等景點，成為當地重要觀光資源。

三星鄉公所每年春節都會設年節景點，今年包含花海園區、點燈，以及位於安農溪驛站的三星環保牧場；公所表示，台北市曾在花博公園設置貓熊裝置藝術吸引人潮，三星當時也有借來幾隻大貓熊，展出後反響不錯，今年決定復刻。

公所委託廠商用塑膠回收物製作大貓熊、水牛與梅花鹿，總共98隻，12月底陸續設置在安農溪驛站旁；現在溪畔可以看到一群群黑白相間的大貓熊，有些帶著崽、有些啃著竹葉，有些表演著馬戲，吸引大量民眾合照。

公所表示，目前與管轄安農溪的第一河川分署協議，這批裝置藝術擺放到元宵節（2月12日），元宵過後將視民眾反應與分署意願，決定繼續擺在安農溪驛站做為常設設施，還是移至他處展示，甚至公開拍賣。

元宵節 安農溪 貓熊

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