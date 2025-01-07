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官員涉案士氣低迷 宜蘭代理縣長林茂盛期勉提高行政效率

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
因官員涉案遭判刑，士氣低迷，宜蘭縣代理縣長林茂盛（左四）今天主持縣務會議，要求各局處提高行政效率，符合民眾期待。圖／縣府提供
因官員涉案遭判刑，士氣低迷，宜蘭縣代理縣長林茂盛（左四）今天主持縣務會議，要求各局處提高行政效率，符合民眾期待。圖／縣府提供

宜蘭縣代理縣長林茂盛今天主持新年後的第一場縣務會議，要求各局處落實「行政效率」，以符合民眾期待；至於部分官員因涉案被判刑，林茂盛表示，等收到判決書後，再做通盤考量調整職務。

縣長林姿妙涉貪一審判刑日前遭停職，另有6名縣府官員也被判刑，內政部公文指示由副縣長林茂盛代理縣長職務。林今天主持縣務會議，議事包括表揚縣內機關榮獲低碳永續家園、公共工程金質獎及健康城市創新獎的獻獎，並由水利資源處進行污水下水道建設展望專案報告。

林茂盛說，感謝縣議會日前已審議通過新年度的預算，請各局處在編列預算及擬定計畫下，努力推動縣政，提高「行政效率」，符合民眾的需求。

縣政府有2位一級主管與4位科長遭判刑，依照常理慣例，局處一級主管將暫時調整成為非主管職務。對此，林茂盛表示，目前尚未收到法院判決書，等收到判決書後，才會進行職務通盤調整，現階段要努力顧好縣政，穩定縣政發展。

主管 林茂盛

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