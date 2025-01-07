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宜蘭長青食堂特調菜單營養百分百 獲衛福部高齡友善城市創新獎

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣政府社會處每一季都設計25道菜單，提供給社區長青食堂做為菜單參考。圖／本報資料照
宜蘭縣政府社會處每一季都設計25道菜單，提供給社區長青食堂做為菜單參考。圖／本報資料照

宜蘭縣政府為讓長青食堂的長者吃出營養健康，經由衛生局與社會處合作研發四季料理，每季以「食當令、吃在地」原則，設計25道兼具色香味且好吞食的美味料理，提供社區菜單設計參考。這項「健康好食力、營養好煮藝」計畫受衛福部肯定，最近榮獲台灣健康城市暨高齡友善城市獎的創新獎。

宜蘭縣政府除了推動學生營養午餐免費，對於長青食堂長輩的餐飲也十分重視。衛生局與社會處合作推動「長青食堂2.0」，由衛生局營養師評估菜單營養並予以調整，設計兼顧美味且長輩喜歡的料理，於112年依春夏秋冬四季，每季推出25道料理，同時調整改變烹調方式，符合長輩牙口，合計共100道料理給社區參考。

此外，113年由衛生局營養師以宜蘭縣長輩攝取不足的全穀及未精製雜糧類、乳品類、堅果種子類及質地調整為原則，自100道菜單中挑選出20道料理，升級製作成方便長輩瀏覽的食譜及年曆，社區據點可運用此食譜，提供長輩營養又美味的餐食。

宜蘭縣政府提報「健康好食力、營養好煮藝」計畫，經過中央書面審查、口頭報告、實地訪查重重評選脫穎而出，榮獲「高齡友善城市類-創新獎」。今天在縣務會議由衛生局長徐迺維把獎座獻給代理縣長林茂盛。

林茂盛表示，高齡友善城市創新獎不僅是對縣府團隊努力的肯定，這份殊榮也要歸功於每一位參與計畫的社區據點夥伴及同仁，隨著超高齡社會即將來臨，大家一起努力把宜蘭打造成高齡友善的宜居健康城市。

宜蘭縣專為長者設計的長青食堂菜單兼具色香味，營養百分百，榮獲衛福部高齡友善城市創新獎。圖／縣府提供
宜蘭縣專為長者設計的長青食堂菜單兼具色香味，營養百分百，榮獲衛福部高齡友善城市創新獎。圖／縣府提供

料理 衛生局 長輩

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