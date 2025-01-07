花蓮港藝廊遷走 地標「青鳥郵筒」將消失

花蓮「維納斯藝廊」在地時間有45年，收集許多藝術家作品，20年前搬到花蓮港親水遊憩區倉庫，其中最特別的是「青鳥幸福郵筒」，有一隻外觀藍色的海鳥佇立在郵筒上，不但吸引遊客拍照打卡，也成為港區地標。但藝廊因花蓮觀光受創，決定15日撤出倉庫，郵筒也將遷走，未來將另覓地點放置。

維納斯藝廊負責人林滿津表示，好不容易挺過新冠疫情寒冬，403花蓮地震卻重創觀光，個人預估3至5年內都不會好轉，加上港內施作工程，決定搬離花蓮港親水遊憩區1-1倉庫，藝廊預估於4月在花蓮市中興路的1處空間重新出發。

藝廊旁的「青鳥幸福郵筒」，14年前用在地蛇紋石打造，是港區象徵性的地標，也幫助旅客寄出許多封祝福，但藝廊搬走時，屆時郵筒也會跟逾2000件藝術品一起遷走；由於郵筒重量約6公噸，預計請吊車連同其他大型藝術品，一起載運到位在吉安鄉的倉庫。

青鳥郵筒移走，等於港區少了特色地標，讓許多人感到很可惜，林滿津說，希望政府未來協助另尋空間放置大型藝術品，打造地方獨特藝術景點。她也期望「青鳥幸福郵筒」能放在花蓮市日出香榭大道上，繼續提供遊客寄出祝福，成為在地新地標。