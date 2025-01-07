基隆捷運5座場站 基市府推與地主聯合開發

基隆市府昨天召開「研商基隆捷運推動作業」會議，與台北市、新北市討論分工，市長謝國樑表達將擔任基隆境內5座車站的土地開發主管機關，與地主聯合開發，盼創造三贏局面。

基隆市政府副發言人張家馨今天指出，謝國樑在會中指示市府團隊應參考台北市、新北市等捷運執行經驗，在捷運工程興建階段，將車站與周邊土地使用緊密結合，並結合民間與公部門力量，保障土地所有權人權益，提供多元參與捷運建設方式，以有效集中資源，逐步帶動基隆市的產業升級與城市發展。

基隆市政府副發言人曾冠誠表示，政府為取得捷運工程所需用地，除了向民眾以協議價購或一般徵收取得私有地之外，土地聯合開發是另一種土地取得方式。

曾冠誠說，由土地所有權人提供用地，基於捷運建設將改善地區發展條件，基隆市府透過都市計畫變更方式，以提高土地使用強度，最後再以開發完成後的大樓，抵付原土地的土地價款，提供土地所有權人的土地被徵收方式之外，另一種不減損土地財產權的途徑，更可增加收益挹注捷運系統建設。

基隆市政府秘書長方定安說，在都市計畫指引下，由土地所有權人提供用地，一方面降低市府取得土地成本的財務重擔，二方面加速基隆捷運建設的推動，三方面也能讓捷運早日服務基隆地區的民眾，達成民眾、私地主與公部門三贏局面。

基隆市政府交通處長王圳宏表示，基隆捷運正由基隆市政府會同新北市政府完成基本設計作業，並於去年12月16日提報至中央進行工程經費審議，預計今年辦理用地取得的都市計畫變更作業及工程公開展覽、招標作業。