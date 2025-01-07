花蓮市下雨頻傳淹水 斥資2.5億造3.5公頃南濱滯洪池

花蓮市舊市區低窪地區遇雨易淹水，南濱抽水站預計將興建面積約3.5公頃、容積約4萬立方公尺的南濱滯洪池，集水區保護面積達206.44公頃，總經費約2.5億元。現已拆除地上建物，預計7月動工，並於明年完工，將改善自由排水分區及和平排水分區排水系統。

南濱抽水站建於1982年，匯聚市區自由街、和平路及大禹街的地下排水，到南濱抽水站排出，卻因設備機具老舊且排洪量不符需求，5年前擴建抽水站完工，總抽水量提升為每秒48立方公尺，需要滯洪池防洪。經縣府重新修正計畫，決定建造南濱滯洪池。

縣府建設處長鄧子榆今天指出，南濱滯洪池調節排水量能，減少淹水機會，滯洪池將於6月招標，分為兩大部分，下方是滯洪池空間，上方是景觀休憩區，採開放空間營造，還會有兩座橋供民眾行走，欣賞綠地與水池景色。

鄧子榆表示，興建滯洪池時，將同步改善周邊基礎設施，像是道路升級、綠地景觀規畫與排水管網更新；總經費包含地上物拆遷補償、終止租約補償及1.3億元工程經費。現已拆除地上物，砍除周邊林木及整理環境，進入設計階段。