已封閉4年…基市田徑場明年才能啟用 全新跑道選定藍色
基隆市政府發包重建市立田徑場，原訂2022年底完工，但因疫情及工程糾紛延宕3年，預定今年底完工，明年暑假開放使用。教育處徵詢多方意見，今天宣布全新田徑場跑道採用藍色，未來有了標準跑道，選手的徑賽成績就可被採認，有助申辦全國性賽事。
基隆市立田徑場原是環狀混凝土建築物，除了老舊，看台空間配置也不符現代多樣化需求。前市長林右昌任內爭取中央補助，斥資4億1600多萬元發包重建，工程在2021年2月間動土，預定2022年底完工。
田徑場重建工程在爆發疫情後，曾停工2個月，復工後營造商與監造商對工法又有爭議，工程嚴重落後。林右昌在卸任前2個月決定終止契約，並重新招標，工程經費追加到6億1000多萬元。
謝國樑上任後，接手推動田徑場重建工程，預計今年底完工，後續辦理初驗、正驗及都審、使照取得，明年暑假對外開放民眾打球、跑步和休閒活動。
基市府另追加田徑場跑道優化工程，去年獲教育部體育署補助5880萬元，加上市府自籌4754萬多元，共計1億634萬多元辦理中央草皮整修、噴灌系統、終點攝影室及跑道認證等項目。
教育處說，跑道優化工程有助提升各項田徑賽事及訓練成效，市立田徑場未來具備標準跑道，選手的徑賽成績即可被採認，基市也有望爭取辦理全國性賽事，讓基隆市選手不用舟車勞頓到別的縣市比賽。
基隆市長謝國樑認為，全民期待市立田徑場重新啟用，跑道顏色選擇應廣納選手、教練及民意代表意見。基隆市立體育場日前舉辦2場說明會，邀請田徑教練與民意代表至工地，並從賽道認證、耐用度、維護成本及選手表現等面向，說明跑道各項方案及優劣分析後，與會人員達成選用藍色跑道的共識。
教育處指藍色跑道耐用度佳，維護成本居中，且有讓跑者心情平靜，緩解緊張情緒，提升注意力，具助跑效果，更能激發跑者潛能。教育處長徐嬿立說，跑道顏色確定後，後續工程持續推動，完工後將能提供跑者更舒適跑場，提升選手田徑成績。
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