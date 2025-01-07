全台唯一！台東去年新生兒1559人 連3年正成長

全國新生兒人數下降，台東縣出生人口卻是逆勢成長。縣府指出，從2022年至2024年，新生兒人數已經連續3年正成長，去年龍年更達1559人，縣府以「育兒神隊友」為目標，造就台東縣成為全台唯一新生兒人數連續3年正成長的縣市。

縣府統計，台東縣新生兒2022年1405人、2023年 1468人、2024年1559人，年年正成長。

饒慶鈴表示，她一上任就面對國人生育率普遍下降挑戰，為此她跨局處盤點及整合資源；經過多年努力，台東縣新生兒出生人口數自2022年起成功扭轉頹勢，去年1559人，比前年增加91人，已經連續3年維持正成長。

為提供育兒家庭更完善支持，縣府去年元月起首胎育兒補助提升至4萬元，並搭配幼兒專責醫師制度、24小時兒科專門急診醫師，另推動類公共化托育政策讓公私托育收費一致。

縣府進一步說明，民政處自2020年起推動免費育兒指導到宅服務，已服務約2千名媽媽、總時數2萬小時，也為逾200位弱勢家庭媽媽提供月子餐服務。社會處去年首推「定點臨托」，台東市社會福利中心提供6歲以下嬰幼兒家長臨時托育服務，會由合格保母陪伴照顧。