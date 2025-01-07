宜蘭市公布春節初一初二停收垃圾 3個加班收運時段可多利用

過年期間垃圾量比較多，宜蘭市公所今天公布春節期間收運垃圾時段，除了初一初二及固定周六停收垃圾，另有3個加班收運時段，除夕當天上午及下午各收一次垃圾；1月25日周六的加班清運從下午4時收到晚上10時，有垃圾車及回收車，且回收不分日分類。

市公所表示，除夕圍爐當天的廚餘垃圾最多，上午第一趟9時起收運垃圾及回收物，下午第二趟3時起只收垃圾停收回收物；初一及初二停收垃圾 ，初三及初五從下午4時到晚上10時加班收運垃圾，初四適逢周六固定停收日，只提供和睦路的定點收運垃圾，請民眾多加利用。

1月18日至2月2日巡迴定點停收垃圾，至於民眾家中大型廢棄物，可以從1月16日起至24日每天上午8時至下午4時，把家裡廢棄大型家具或電器自行在運到環河路895巷指定地點放置，清潔隊會免費服務處理，但民眾進場資格必須是設籍在宜蘭市，而且不收取樹枝，裝潢及營建廢棄物，事業單位的車輛禁止進入。如果民眾需要專車協助到住家清運大型廢棄物，可接洽清潔隊繳費申請清運。