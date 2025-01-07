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花蓮興建南濱滯洪池 用地問題解決預計7月動工

中央社／ 花蓮縣7日電

花蓮舊市區低窪處容易淹水，縣府爭取中央經費，將興建面積約3.5公頃、容積約4萬立方公尺的南濱滯洪池，目前已拆除地上建物，進入設計階段，預計今年7月動工，明年底完工。

花蓮南濱抽水站肩負市區排水大任，近年獲中央經費擴建抽水站，新增抽水機組，總抽水量提升為每秒48立方公尺，另外也獲新台幣2.5億元經費，將興建南濱滯洪池。

花蓮縣府建設處長鄧子榆今天指出，南濱滯洪池主要調節自由街及和平路排水量能，減少發生淹水機會。

鄧子榆指出，總經費包含地上物拆遷補償、終止租約補償及1.3億元工程經費，目前已完成地上物拆除，周邊林木砍除及環境整理，進入設計階段，預計今年7月動工，民國115年底前完工。

工程分為排水管理系統及景觀遊憩空間，完工後可作為民眾休閒場域，串連鄰近東大門夜市、重慶市場及太平洋公園。

滯洪池 花蓮

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