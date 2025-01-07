花蓮向日廣場活化 老店推漁港文創

花蓮向日廣場建成近20年，曾因產權問題乏人問津，縣府近年投入約4500萬經費修繕完成。除賞鯨業者進駐近碼頭的前排空間，在地魚丸老店利用後排空間，打造鬼頭刀主題館，昨天開幕，將推動食魚教育。

向日廣場原稱「鳥踏石廣場」，2005年由當時的農委會漁業署，撥款1億3千萬元給縣府，在漁港旁興建休閒空間，2年後完工。一度淪為蚊子館，縣府花約5年時間，歷經二期工程整修後重新開幕並招商。

農業處長陳淑雯指出，向日廣場是縣府發展海洋漁業的基地，建造完後歷經很多改變，感謝各單位合作；這2年整建修繕，目前靠近賞鯨碼頭11處空間由漁會承租，跟賞鯨業者進駐，除活絡地方，賞鯨遊客也可參觀。

花蓮青年林家賢從小在漁港長大，決定回鄉延續漁港文化，並串連在地青年力量，帶動漁港的產業轉型，發展漁港文創經濟。打算活化漁港旁閒置已久的向日廣場，帶入手作體驗、多功能教育空間及鬼頭刀主題館等。

林家賢說，整體漁獲量較過去有減少狀況，大家更注重永續經營，鯨豚海洋生態有愈來愈豐富趨勢。因向日廣場閒置多年，之前跟縣府提計畫要活化，除開家傳的魚丸店外，還有開發食魚教育課程，讓大家認識魚從哪裡來，包括產季、漁港文化、漁人、漁法、漁網與漁具等故事。