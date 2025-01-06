台東計程車春節運價調整 採夜間費率再加50元

春節返鄉人潮增，為確保乘客交通便利，並提高駕駛服務意願，台東縣政府今天宣布，1月26日至2月4日實施運價調整，計程車全日依夜間費率跳表收費，且每趟加收新台幣50元。

台東縣政府指出，春節期間返鄉及旅遊人數增加，計程車需求將顯著增加，為鼓勵計程車業者春節假期持續服務，將實施運價調整。這項措施將從114年1月26日0時起生效，至2月4日24時止。自2月5日0時起，計程車運價將恢復至平日標準。

根據平日運價規定，白天（6:00至22:00）起跳運價為1000公尺100元，續跳運價為每230公尺加收5元，延滯計費基準為每120秒加收5元；夜間（22:00至6:00）起跳運價為834公尺100元，續跳運價為每192公尺加收5元，延滯計費基準為每100秒加收5元。

春節期間將依夜間運價再加收50元，此次運價調整在應對春節期間的外出需求激增，確保計程車業者能夠持續提供服務，並滿足民眾交通需求。

台東縣交通及觀光發展處提醒民眾及遊客，搭乘計程車時能夠記住計程車車號、車行名稱、駕駛員姓名及搭乘起訖地點，並注意下車前記得索取乘車證明，以免費用爭議時無法查詢；確認收費金額，確保跳表費用和加收費用正確，避免誤會或糾紛。

縣府要求計程車業者確實遵守按表收費規定，消費者若發現違規情形，請具名向縣府消保官、監理單位、縣警局交通隊檢舉，申訴專線包括台東監理站089-311539轉301、台東縣警察局089-325801及消費者申訴專線1999。