快訊

大愛台爭議連環爆！ 27年老夥伴殷正洋說話了

強烈冷氣團周四來襲！北部低溫探10度 這3天有望追雪

影／晨跑遭3狗襲擊猛咬下體 男全身撕裂傷「只有屁股沒被咬」

台東計程車春節運價調整 採夜間費率再加50元

中央社／ 台東縣6日電

春節返鄉人潮增，為確保乘客交通便利，並提高駕駛服務意願，台東縣政府今天宣布，1月26日至2月4日實施運價調整，計程車全日依夜間費率跳表收費，且每趟加收新台幣50元。

台東縣政府指出，春節期間返鄉及旅遊人數增加，計程車需求將顯著增加，為鼓勵計程車業者春節假期持續服務，將實施運價調整。這項措施將從114年1月26日0時起生效，至2月4日24時止。自2月5日0時起，計程車運價將恢復至平日標準。

根據平日運價規定，白天（6:00至22:00）起跳運價為1000公尺100元，續跳運價為每230公尺加收5元，延滯計費基準為每120秒加收5元；夜間（22:00至6:00）起跳運價為834公尺100元，續跳運價為每192公尺加收5元，延滯計費基準為每100秒加收5元。

春節期間將依夜間運價再加收50元，此次運價調整在應對春節期間的外出需求激增，確保計程車業者能夠持續提供服務，並滿足民眾交通需求。

台東縣交通及觀光發展處提醒民眾及遊客，搭乘計程車時能夠記住計程車車號、車行名稱、駕駛員姓名及搭乘起訖地點，並注意下車前記得索取乘車證明，以免費用爭議時無法查詢；確認收費金額，確保跳表費用和加收費用正確，避免誤會或糾紛。

縣府要求計程車業者確實遵守按表收費規定，消費者若發現違規情形，請具名向縣府消保官、監理單位、縣警局交通隊檢舉，申訴專線包括台東監理站089-311539轉301、台東縣警察局089-325801及消費者申訴專線1999。

台東 春節返鄉 計程車

延伸閱讀

桃園最長春節旅宿訂房爆增 賞梅賞景初1至初3最高峰

春節國5車潮初一清晨5時開始塞 高公局建議：趁早出發

春節長照服務不中斷：提前預約確保安心過年

注意別白跑！過年吃不到「丹丹漢堡」　春節店休時間曝光

相關新聞

花蓮向日廣場曾是蚊子館 在地老店進駐推食魚教育活化

花蓮向日廣場建成近20年，曾因產權問題乏人問津，經花蓮縣政府近年投入約4500萬元經費修繕完成。除了賞鯨業者進駐近碼頭的...

春節暢遊太平山森林遊樂區熱門景點 旅行攻略一次看

海拔2000公尺的太平山國家森林遊樂區是許多熱愛山林旅遊者的最佳首選，春節期間尤其熱門。林業署宜蘭分署為了讓遊客享有優質...

即起至2月16日 冬山鄉燈節

宜蘭冬山舊河港燈節登場，即日起至2月16日在冬山車站廣場至舊河道步道，可欣賞5大燈區光影藝術，每日下午5時至晚間11時亮...

花蓮觀光魚市 試營運

花蓮區漁會旁假日魚市空間老舊，縣府為此爭取中央經費，在附近興建全新的「花蓮觀光魚市」，有22個空間給攤商使用，由漁會辦理...

基隆寵物銀行整建改善缺失 估農曆年後開放

基隆市政府整建寵物銀行，因工程出現許多缺失，廠商遲未改善完畢，市府與廠商終止契約，去年5月開工改善，工程於去年11月完成...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。