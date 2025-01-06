花蓮向日廣場曾是蚊子館 在地老店進駐推食魚教育活化

花蓮向日廣場建成近20年，曾因產權問題乏人問津，經花蓮縣政府近年投入約4500萬元經費修繕完成。除了賞鯨業者進駐近碼頭的前排空間，在地魚丸老店則利用後排空間，打造鬼頭刀主題館，今天開幕，未來持續推動食魚教育，讓更多人理解永續漁業的重要。

向日廣場原稱「鳥踏石廣場」，民國94年由當時的農委會漁業署，撥款1億3千萬元給縣府，在漁港旁興建休閒空間，2年後完工。先前變成蚊子館，縣府花費約5年的時間，歷經二期工程整修後重新開幕並招商。

農業處長陳淑雯指出，向日廣場是縣府發展海洋漁業的基地，建造完後歷經很多改變，感謝各單位的合作；這兩年透過縣府預算整建修繕，目前靠近賞鯨碼頭11處空間由漁會承租，跟賞鯨業者進駐，能活絡地方外，賞鯨遊客也可就近參觀。

陳淑雯表示，向日廣場後排10間空間裡，由魚丸店、鬼頭刀主題館等進駐，成為海洋教育空間；而2樓16間空間招商中，會繼續爭取商家陸續進駐，讓在地生態、生活與生產共好。

去年凱米與康芮颱風造成向日廣場建物頂樓屋瓦破損，一旁的瞭望台也因403花蓮地震及風災破損，陳淑雯說，農業處爭取到中央災復經費修繕，將陸續展開工程。

花蓮青年林家賢家裡開魚丸店，從小在漁港長大的他，決定回家鄉延續漁港文化，並串連在地青年的力量， 帶動漁港的產業轉型，發展漁港文創經濟。打算活化漁港旁閒置已久的向日廣場，帶入手作體驗、多功能教育空間及鬼頭刀主題館等。

林家賢表示，向日廣場閒置多年，之前跟縣府提計畫要活化這裡，除開設家傳的魚丸店外，還有開發食魚教育的課程，讓大家更認識魚從哪裡來，包括魚的產季、漁港文化、漁人、漁法、漁網與漁具的故事，將相關資料保留下來，讓新一代小朋友認識。