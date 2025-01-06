春節暢遊太平山森林遊樂區熱門景點 旅行攻略一次看

海拔2000公尺的太平山國家森林遊樂區是許多熱愛山林旅遊者的最佳首選，春節期間尤其熱門。林業署宜蘭分署為了讓遊客享有優質的旅遊體驗，整理2025年春節旅遊攻略，包含開休園時間、蹦蹦車營運班次、車潮總量管制措施等，提醒民眾除夕當天休園。

●春節開園與休園時間

太平山國家森林遊樂區依循往例，每年除夕（1月28日）為園區全年唯一公告之休園日，而前一日的小年夜（1月27日）將除舊布新大掃除，因此小年夜上午4時開園、中午12時休園，除夕休園，大年初一（1月29日）上午8時才會開園。大年初二到初五每天上午4時開園，晚上8時休園。

因應小年夜提早休園，當日蹦蹦車的末班車為11時30分，原太平山俱樂部最後導覽場次為10時50分，太平山莊及翠峰山屋午餐時段不供餐，鳩之澤溫泉最後售票時間為11時30分，國光客運僅行駛至鳩之澤為止、返程提前於12時由鳩之澤發車。

●蹦蹦車營運班次

因應太平山國家森林遊樂區除夕休園及小年夜除舊布新大掃除，蹦蹦車除夕當日停駛，小年夜的末班車為11時30分。大年初一配合園區8時開園，現場售票延至9時開始，首班車為9時30分、末班車下午4時；大年初二起恢復上午7時現場開始售票，首班車7時30分，末班車下午4時。蹦蹦車每逢整點及半點發一班次，每天共18班次，車位有限，僅能現場購票，提醒民眾可上官網查詢售票情形。

●園區車輛動態管制量1000輛

太平山國家森林遊樂區不分平假日實施車輛動態總量管制措施，入園車輛上限為1000輛。倘若停滿，需等到有車輛離園才會放行；入園車輛數達800輛時，園區將透過如下管道進行預告：

(1)前往太平山國家森林遊樂區途中的公路總局6處電子看板。

(2)警廣電台（FM104.9），也可關注官網首頁的入園車輛總數。