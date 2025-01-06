花蓮觀光魚市 試營運

花蓮區漁會旁假日魚市空間老舊，縣府為此爭取中央經費，在附近興建全新的「花蓮觀光魚市」，有22個空間給攤商使用，由漁會辦理招商，有9家店家進駐試營運，3月1日正式開幕。

舊魚市位於漁會前，營業空間以鐵皮搭建，營運至今逾20年，有9家攤商販售水產、代客料理及小吃，因魚貨新鮮，吸引饕客慕名而來。過去因魚市屬鐵皮違章，營業用地不符資格，拆遷問題受關注。

縣府爭取花東永續發展基金經費逾5600萬元，在漁港向日廣場分為2期工程新建觀光魚市，設有採光廊道、水電等設備，建築面積近2000平方公尺。去年完工後，農業處辦理招商說明會，標租給漁會後續招商。

漁會總幹事林俊吉指出，舊魚市的9家攤商都會進駐觀光魚市，因新空間較小，有些店家會利用2個空間經營，正陸續試營運，預計3月1日開幕。

林俊吉說，漁會將與周邊賞鯨業整合，帶動新觀光熱潮，讓更多遊客知道有觀光魚市，可品嘗新鮮漁獲；至於舊空間未來除漁會大樓與宮廟外，其他會夷為平地。