聽新聞
0:00 / 0:00

花蓮觀光魚市 試營運

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導
新的「花蓮觀光魚市」約有9家店進駐試營運，預計3月1日正式開幕。記者王思慧／攝影
新的「花蓮觀光魚市」約有9家店進駐試營運，預計3月1日正式開幕。記者王思慧／攝影

花蓮區漁會旁假日魚市空間老舊，縣府為此爭取中央經費，在附近興建全新的「花蓮觀光魚市」，有22個空間給攤商使用，由漁會辦理招商，有9家店家進駐試營運，3月1日正式開幕。

舊魚市位於漁會前，營業空間以鐵皮搭建，營運至今逾20年，有9家攤商販售水產、代客料理及小吃，因魚貨新鮮，吸引饕客慕名而來。過去因魚市屬鐵皮違章，營業用地不符資格，拆遷問題受關注。

縣府爭取花東永續發展基金經費逾5600萬元，在漁港向日廣場分為2期工程新建觀光魚市，設有採光廊道、水電等設備，建築面積近2000平方公尺。去年完工後，農業處辦理招商說明會，標租給漁會後續招商。

漁會總幹事林俊吉指出，舊魚市的9家攤商都會進駐觀光魚市，因新空間較小，有些店家會利用2個空間經營，正陸續試營運，預計3月1日開幕。

林俊吉說，漁會將與周邊賞鯨業整合，帶動新觀光熱潮，讓更多遊客知道有觀光魚市，可品嘗新鮮漁獲；至於舊空間未來除漁會大樓與宮廟外，其他會夷為平地。

攤商 花蓮 賞鯨

延伸閱讀

花蓮觀光魚市9家老店進駐 預計3月開幕

TPBL／夢想家洋將第四節飆分 海神胡瓏貿生日吞主場敗仗

TPBL／林俊吉轟20分串聯全隊 夢想家送攻城獅5連敗

TPBL／中場遊戲20萬總算送出 夢想家還大勝攻城獅2連勝

相關新聞

花蓮觀光魚市 試營運

花蓮區漁會旁假日魚市空間老舊，縣府為此爭取中央經費，在附近興建全新的「花蓮觀光魚市」，有22個空間給攤商使用，由漁會辦理...

即起至2月16日 冬山鄉燈節

宜蘭冬山舊河港燈節登場，即日起至2月16日在冬山車站廣場至舊河道步道，可欣賞5大燈區光影藝術，每日下午5時至晚間11時亮...

基隆寵物銀行整建改善缺失 估農曆年後開放

基隆市政府整建寵物銀行，因工程出現許多缺失，廠商遲未改善完畢，市府與廠商終止契約，去年5月開工改善，工程於去年11月完成...

基隆人注意！1/7起停水「23小時」 近萬戶將受影響

基隆人注意！為辦理基隆市基金一路汰換管線工程停水作業，下週二、三基隆市6個村里將停水23小時，預計有9600戶受到影響，呼籲民眾儘早儲水備用，並關閉抽水馬達電源，避免發生危險。

電線亂竄毀基隆美景 議員促改善

基隆正義路2巷通往中正公園及基隆塔周邊，但雜亂垂掛的電纜線影響市容；另和平島天顯宮有靠海美景，也有電纜線垂掛影響整體景觀...

花蓮觀光魚市9家老店進駐 預計3月開幕

花蓮區漁會旁的假日魚市空間老舊，且土地不在商港範圍內，花蓮港務分公司不再承租使用，面臨拆遷問題。縣府為此爭取中央經費，在...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。