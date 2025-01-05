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宜蘭慈濟冬令發放圍爐席開89桌 被照顧戶迎接過好年

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
照顧戶帶回春聯張貼，提前準備過好年。圖／宜蘭慈濟提供
照顧戶帶回春聯張貼，提前準備過好年。圖／宜蘭慈濟提供

宜蘭慈濟人連續兩天在羅東聯絡處、宜蘭聯絡處舉辦冬令發放暨圍爐活動，席開89桌，提供熱騰騰的美味蔬食，活動會場外還有義剪區、春聯區、二手乾淨衣物用品等攤位，讓照顧戶提前準備過好年。

慈濟宜蘭縣冬令發放圍爐活動，除了有美味佳餚，也有表演節目，包含長照據點長者的空靈鼓、不老歌舞蹈，也有手語帶動、樂器演奏、卡啦OK歡唱、才藝表演等，兩天圍爐活動席開89桌，700多人次出席。

場外活動有理髮區、健康促進區、春聯區、惜福愛物區、氣球區、教育功能區、環保闖關、針灸推拿區、義診區。縣議會議長張勝德、縣議員林麗與黃定和、宜蘭市長林美玲、羅東鎮長吳秋齡、五結鄉長沈德茂、縣政府社會處等出席勉勵，為慈濟照顧戶上菜，與民眾一起圍爐。

慈濟照顧戶汪女士、王女士都獨自扶養2名子女，上台分享生命歷程與感謝來自社會的關懷。汪女士因為生病無法工作，慈濟於2010年起協助陪伴，她的2個孩子也從當時的小學生長大成人，如今大兒子已就業，小兒子讀大學，汪女士已有固定收入，主動向慈濟志工提出減扶。

汪女士說，慈濟不僅是慈善團體，更是教育團體，不只給了她們實質的生活物資，更鼓勵她們積極向上，勇敢面對生活，在慈濟學到的是「回饋社會的心」，因此她也教育孩子，以後做個手心向下、能幫助人的人，今天的圍爐氣氛充滿溫暖。

王女士的女兒罹患心臟病、視覺與聽覺微弱等疾病，需定期前往北部醫院回診治療，但她從不放棄希望、積極樂觀看待生活，慈濟志工於2018年開始協助陪伴，給予醫療補助。她說，在最無助、難過的時候幸好有慈濟，其非親非故卻能對人付出關懷，真的很感動。

二手乾淨衣物用品的毛帽，保暖嬰幼兒的頭部。圖／宜蘭慈濟提供
二手乾淨衣物用品的毛帽，保暖嬰幼兒的頭部。圖／宜蘭慈濟提供
活動會場設有義剪區，照顧戶打理門面，提前準備過好年。圖／宜蘭慈濟提供
活動會場設有義剪區，照顧戶打理門面，提前準備過好年。圖／宜蘭慈濟提供
宜蘭慈濟人舉辦冬令發放暨圍爐活動，席開89桌，除了提供熱騰騰的美味蔬食，會場外還有環保闖關等活動。 圖／宜蘭慈濟提供
宜蘭慈濟人舉辦冬令發放暨圍爐活動，席開89桌，除了提供熱騰騰的美味蔬食，會場外還有環保闖關等活動。 圖／宜蘭慈濟提供
宜蘭慈濟人舉辦冬令發放暨圍爐活動，席開89桌，提供熱騰騰的美味蔬食，讓照顧戶感受來自社會的溫暖。圖／宜蘭慈濟提供
宜蘭慈濟人舉辦冬令發放暨圍爐活動，席開89桌，提供熱騰騰的美味蔬食，讓照顧戶感受來自社會的溫暖。圖／宜蘭慈濟提供

宜蘭 慈濟 羅東

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