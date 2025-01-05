宜蘭慈濟冬令發放圍爐席開89桌 被照顧戶迎接過好年

宜蘭慈濟人連續兩天在羅東聯絡處、宜蘭聯絡處舉辦冬令發放暨圍爐活動，席開89桌，提供熱騰騰的美味蔬食，活動會場外還有義剪區、春聯區、二手乾淨衣物用品等攤位，讓照顧戶提前準備過好年。

慈濟宜蘭縣冬令發放圍爐活動，除了有美味佳餚，也有表演節目，包含長照據點長者的空靈鼓、不老歌舞蹈，也有手語帶動、樂器演奏、卡啦OK歡唱、才藝表演等，兩天圍爐活動席開89桌，700多人次出席。

場外活動有理髮區、健康促進區、春聯區、惜福愛物區、氣球區、教育功能區、環保闖關、針灸推拿區、義診區。縣議會議長張勝德、縣議員林麗與黃定和、宜蘭市長林美玲、羅東鎮長吳秋齡、五結鄉長沈德茂、縣政府社會處等出席勉勵，為慈濟照顧戶上菜，與民眾一起圍爐。

慈濟照顧戶汪女士、王女士都獨自扶養2名子女，上台分享生命歷程與感謝來自社會的關懷。汪女士因為生病無法工作，慈濟於2010年起協助陪伴，她的2個孩子也從當時的小學生長大成人，如今大兒子已就業，小兒子讀大學，汪女士已有固定收入，主動向慈濟志工提出減扶。

汪女士說，慈濟不僅是慈善團體，更是教育團體，不只給了她們實質的生活物資，更鼓勵她們積極向上，勇敢面對生活，在慈濟學到的是「回饋社會的心」，因此她也教育孩子，以後做個手心向下、能幫助人的人，今天的圍爐氣氛充滿溫暖。