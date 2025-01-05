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基隆寵物銀行整建改善缺失 估農曆年後開放

中央社／ 基隆5日電
基隆市政府斥資新台幣1.23億元整建寵物銀行，辦理初驗後，有147項缺失需要改善，廠商逾期未改善完畢，市府決定與廠商終止契約，民國113年5月開工改善，現正辦理驗收，預計農曆年後開放使用。中央社
基隆市政府斥資新台幣1.23億元整建寵物銀行，辦理初驗後，有147項缺失需要改善，廠商逾期未改善完畢，市府決定與廠商終止契約，民國113年5月開工改善，現正辦理驗收，預計農曆年後開放使用。中央社

基隆市政府整建寵物銀行，因工程出現許多缺失，廠商遲未改善完畢，市府與廠商終止契約，去年5月開工改善，工程於去年11月完成，現正辦理驗收，預計農曆年後開放使用。

基隆市政府斥資新台幣1.23億元整建寵物銀行，工程於民國109年10月開工，廠商於112年1月申報竣工，市府辦理初驗，有147項缺失需要改善，廠商逾期未改善完畢，市府於同年10月31日與廠商終止契約。

市府產業發展處副處長蔡馥嚀今天表示，市府將分階段逐步改善缺失，這次工程經費約新台幣2072萬元，由農業部補助款、市府配合款，及廠商解約後剩餘款辦理，工程於去年5月開工，現正辦理驗收，預計農曆年後開放使用，至於漏水、電力不穩等問題，市府會另覓財源改善。

基隆市動物保護防疫所所長陳柏廷指出，由於先前犬舍並未施作洩水坡，導致地面時常積水，這次改善工程主要重新鋪設犬舍地面洩水坡，並將排水管、排水孔加大孔徑，以利排水。

陳柏廷說，受限於經費，漏水、電力不穩定等問題，有待後續逐步解決，例如先前設計時，每個犬舍內都設有保溫燈，由於電力不穩定等問題，保溫燈容易受損，在通風順暢下，目前暫在走道點燃瓦斯燈，確保動物平安度過寒冬。

基隆 寵物

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