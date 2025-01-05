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基隆人注意！1/7起停水「23小時」 近萬戶將受影響

聯合新聞網／ 綜合報導
基隆市將於1/7晚間8點起停水23小時。示意圖／ingimage
基隆市將於1/7晚間8點起停水23小時。示意圖／ingimage

基隆人注意！為辦理基隆市基金一路汰換管線工程停水作業，下週二、三基隆市6個村里將停水23小時，預計有9600戶受到影響，呼籲民眾儘早儲水備用，並關閉抽水馬達電源，避免發生危險。

台灣自來水公司日前在臉書粉專發出公告，為辦理基隆市基金一路112至208巷汰換管線工程停水作業，將於下週 1/7（二）晚上8點至 1/8（三）晚上7點停水施工，共23小時，預計影響約9600戶，範圍包括基隆市以及安樂區的中崙里、內寮里、外寮里、新崙里、武崙里、興寮里（含各巷弄）。

自來水公司也特別提醒，在停水期間民眾務必要關上抽水馬達電源，以免空轉過久產生高溫，造成馬達損壞、引起火災，或產生負壓導致管網吸入汙水，危害用水安全；建物自來水進水口低於地面的用戶，停水期間也要將總表前制水閥關閉，以免因虹吸作用導致水質遭受污染。

根據「橘世代」報導，民眾準備儲水時，以不鏽鋼容器為佳，或較安全的2號或5號塑膠容器；且建議在停水6小時前儲水，避免集中時段大量儲水，造成末端用戶沒水可用；儲完水的容器也要記得加蓋，放置於陰涼處不要超過3天，避免孳生細菌。

停水 基隆

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