花蓮觀光魚市9家老店進駐 預計3月開幕

花蓮區漁會旁的假日魚市空間老舊，且土地不在商港範圍內，花蓮港務分公司不再承租使用，面臨拆遷問題。縣府為此爭取中央經費，在附近興建「花蓮觀光魚市」，有22個空間給攤商使用，由漁會辦理招商，目前約有9家店進駐試營運，預計3月1日正式開幕。

舊魚市位於漁會前，營業空間以鐵皮搭建而成，營運至今超過20年，有9家攤商販售水產、代客料理及小吃為主，因魚貨新鮮，許多饕客慕名而來享用美食。但魚市屬於鐵皮違章建築，營業用地更不符資格，過去拆遷問題不時浮上檯面。

因此，縣府爭取花東永續發展基金經費逾5600萬元，在漁港向日廣場分為2期工程新建觀光魚市，設有採光廊道、水電等設備，建築面積近2000平方公尺。去年完工後，農業處辦理招商說明會，標租給漁會後續招商。

新觀光魚市部分營運空間鐵捲門拉下或正在裝潢施工，有1、2間店已營業。漁會總幹事林俊吉指出，舊魚市的9家攤商都會進駐觀光魚市，因新空間較小，有些店家會利用2個空間經營，目前陸續試營運，預計3月1日正式開幕。現在剩下西側15號的空間還沒確定店家，有很多人預訂，會再擇日安排招商。

林俊吉說，漁會未來盡力與周邊賞鯨業整合，帶動一波新的觀光熱潮，讓更多遊客知道有觀光魚市，可品嘗新鮮的漁獲；至於舊空間未來除漁會大樓與宮廟外，其他部分都會夷為平地。