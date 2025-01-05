快訊

印象很深刻...趙露思來台求學兼賣餛飩 老師爆料：親自上市場挑豬肉

四接環評案 民團籲曾文生停止散播缺電恐懼

中央社／ 基隆5日電

台電董事長曾文生日前說，若無法及時新增電源，北東電網恐面臨供電不足風險，盼四接環評早日通過。民團表示，台電其實新增更多機組，無缺電問題，籲曾文生停止散播缺電恐懼。

台電「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評）日前已補交報告予環境部，環境部依規定須在1個月內審查，四接環評會議預計最快農曆年前召開。

曾文生日前表示，近年北部除役機組較多，北東電網大部分電力都靠外援，且新電網建設不易，若無法及時新增電源，導致電網不平衡，北東電網恐面臨供電不足風險，盼環評早日通過。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅今天透過新聞稿表示，北部近期雖有發電機組除役，但曾文生沒說的是，其實新增機組更多，大潭電廠7、8、9號機共計新增316.02萬瓩，而國光、長生電廠均是更新擴建，除役後改建更大機組，裝置容量分別增加72萬瓩及30萬瓩。

蔡雅瀅指出，過去經濟部以「北北基桃近1000萬人用電需求」及「協和除役」等理由，不惜犧牲藻礁開發大潭三接，如今為強推協和四接，又將北部一分為二，明明北部已新增大量電源，卻以電網瓶頸為由，要求北東也必須蓋大型火力電廠及接收站。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，先前經濟部長郭智輝主張從菲律賓購綠電，可透過海底電纜等方式送回台灣，但距離更近的台灣北西、北東，為何無法輸電，電網若真有融通上限等問題，導致北西新增電源送不到北東，應先改善電網韌性，或就近在北東設置再生能源、儲能等分散式能源。

此外，王醒之說，協和四接在緊鄰海軍威海營區（131艦隊）處設置大型儲氣槽，易成為敵軍攻擊標的，已是北台灣國門的國安問題，不但影響能源安全、基隆城市安全，更衝擊基隆港未來營運，應先依行政程序法舉辦聽證會回應社會疑慮，而公民團體主張的節能、綠能、能源管理、儲能等永續四能才是更符合國家利益的替代方案。

四接 曾文 環評

延伸閱讀

批曾文生散播缺電恐懼 環團：北部新增建機組多於除役

經部規定國營事業節電高標 台電要做這些事達1.5％目標

電價及綠電考量 郭智輝：5千瓩以上用電量資料中心不會來台設立

中南部空汙嚴重 經濟委員會決議減列燃煤預算60億元

相關新聞

基隆人注意！1/7起停水「23小時」 近萬戶將受影響

基隆人注意！為辦理基隆市基金一路汰換管線工程停水作業，下週二、三基隆市6個村里將停水23小時，預計有9600戶受到影響，呼籲民眾儘早儲水備用，並關閉抽水馬達電源，避免發生危險。

花蓮觀光魚市9家老店進駐 預計3月開幕

花蓮區漁會旁的假日魚市空間老舊，且土地不在商港範圍內，花蓮港務分公司不再承租使用，面臨拆遷問題。縣府為此爭取中央經費，在...

影／新春好去處 冬山舊河港燈節閃亮登場5大燈區綻放光影藝術

宜蘭「冬山舊河港燈節-綠境光灩」登場了，即日起至2月16日在冬山車站廣場至舊河道步道，可以欣賞5大燈區的光影藝術，每天從...

電線亂竄毀基隆美景 議員促改善

基隆正義路2巷通往中正公園及基隆塔周邊，但雜亂垂掛的電纜線影響市容；另和平島天顯宮有靠海美景，也有電纜線垂掛影響整體景觀...

逾90年歷史建築「基隆中學校官舍」如廢墟 市府限改

基隆義七路有90多年的歷史建築「基隆中學校官舍」，近日遭居民投訴凌亂不堪，不僅漏水腐壞、屋架崩塌，還被形容有如「鬼屋」，...

花蓮太平洋燈會17日登場 首度移師日出大道

花蓮縣政府舉辦的「2025太平洋燈會」將於17日登場，今年首度移師到花蓮市日出大道舉辦，用意是活化當地商圈，但外界擔心若...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。