四接環評案 民團籲曾文生停止散播缺電恐懼

台電董事長曾文生日前說，若無法及時新增電源，北東電網恐面臨供電不足風險，盼四接環評早日通過。民團表示，台電其實新增更多機組，無缺電問題，籲曾文生停止散播缺電恐懼。

台電「協和發電廠更新改建計畫環境影響評估報告書初稿」（四接環評）日前已補交報告予環境部，環境部依規定須在1個月內審查，四接環評會議預計最快農曆年前召開。

曾文生日前表示，近年北部除役機組較多，北東電網大部分電力都靠外援，且新電網建設不易，若無法及時新增電源，導致電網不平衡，北東電網恐面臨供電不足風險，盼環評早日通過。

台灣蠻野心足生態協會專職律師蔡雅瀅今天透過新聞稿表示，北部近期雖有發電機組除役，但曾文生沒說的是，其實新增機組更多，大潭電廠7、8、9號機共計新增316.02萬瓩，而國光、長生電廠均是更新擴建，除役後改建更大機組，裝置容量分別增加72萬瓩及30萬瓩。

蔡雅瀅指出，過去經濟部以「北北基桃近1000萬人用電需求」及「協和除役」等理由，不惜犧牲藻礁開發大潭三接，如今為強推協和四接，又將北部一分為二，明明北部已新增大量電源，卻以電網瓶頸為由，要求北東也必須蓋大型火力電廠及接收站。

守護外木山行動小組召集人王醒之表示，先前經濟部長郭智輝主張從菲律賓購綠電，可透過海底電纜等方式送回台灣，但距離更近的台灣北西、北東，為何無法輸電，電網若真有融通上限等問題，導致北西新增電源送不到北東，應先改善電網韌性，或就近在北東設置再生能源、儲能等分散式能源。

此外，王醒之說，協和四接在緊鄰海軍威海營區（131艦隊）處設置大型儲氣槽，易成為敵軍攻擊標的，已是北台灣國門的國安問題，不但影響能源安全、基隆城市安全，更衝擊基隆港未來營運，應先依行政程序法舉辦聽證會回應社會疑慮，而公民團體主張的節能、綠能、能源管理、儲能等永續四能才是更符合國家利益的替代方案。