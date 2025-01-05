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影／新春好去處 冬山舊河港燈節閃亮登場5大燈區綻放光影藝術

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭「冬山舊河港燈節-綠境光灩」登場，即日起至2月16日在冬山車站廣場至舊河道步道，可以欣賞5大燈區的光影藝術，每天從下午5時至晚間11時亮燈。圖／鄉公所提供
宜蘭「冬山舊河港燈節-綠境光灩」登場，即日起至2月16日在冬山車站廣場至舊河道步道，可以欣賞5大燈區的光影藝術，每天從下午5時至晚間11時亮燈。圖／鄉公所提供

宜蘭「冬山舊河港燈節-綠境光灩」登場了，即日起至2月16日在冬山車站廣場至舊河道步道，可以欣賞5大燈區的光影藝術，每天從下午5時至晚間11時亮燈，活動期間會有不同場次的特色市集，2月8日元宵節加碼「冬山蛇麼咚咚-花火市集」，同時會有元宵花火節煙火秀，不可錯過。

冬山舊河港燈節是冬山鄉公所一年一度活動盛事，時間涵蓋農曆春節及元宵節，外縣市來的遊客可直接在冬山火車站下車，5大燈區包含「花丘綻放」、「光影織夢」、「彩虹迷廊」、「煥彩花箏」及冬山橋區的「夢遊瓜棚列車」都在附近，除了特定時段安排市集，在冬山老街也有許多文 創小店，好逛好拍，品嘗地方美食。

舊河港燈節昨晚點亮，並施放高空煙火秀，點亮冬山鄉璀璨星空，吸引大批群眾及攝影師捕捉美景。冬山鄉長林峻輔宣告活動正式展開，今年除了打造以「綠境光灩」為主題的光影藝術世界，也安排市集，有吃有喝。

今天下午1時6時在武淵水火同源，安排晨心市集；1月29至30下午1時至晚上6時在冬山火車站廣場，安排晨心市集；1月31日至2月2日上午11時至下午6時在冬山火車站廣場，安排新動市集；1月31至2月2日下午1時晚上6時在武淵水火同源，安排晨心市集。

鄉長林峻輔表示，冬山舊河港燈節以創意與自然共舞，展現多元面貌與浪漫氣息，透過光影交錯，呈現無窮創意與冬山魅力。白天，冬山橋與河道展現自然純樸之美；夜晚，燈光點綴草地、橋面與步道，整個場域幻光溢彩，歡迎大家帶著家人、朋友一同來冬山，感受這場光影盛宴。

宜蘭「冬山舊河港燈節-綠境光灩」登場，即日起至2月16日在冬山車站廣場至舊河道步道，可以欣賞5大燈區的光影藝術，每天從下午5時至晚間11時亮燈。圖／鄉公所提供
宜蘭「冬山舊河港燈節-綠境光灩」登場，即日起至2月16日在冬山車站廣場至舊河道步道，可以欣賞5大燈區的光影藝術，每天從下午5時至晚間11時亮燈。圖／鄉公所提供
宜蘭「冬山舊河港燈節」的高空煙火秀，璀璨亮眼。圖／石姓讀者提供
宜蘭「冬山舊河港燈節」的高空煙火秀，璀璨亮眼。圖／石姓讀者提供
宜蘭「冬山舊河港燈節」的高空煙火秀，璀璨亮眼。圖／石姓讀者提供
宜蘭「冬山舊河港燈節」的高空煙火秀，璀璨亮眼。圖／石姓讀者提供
宜蘭「冬山舊河港燈節-綠境光灩」登場，即日起至2月16日在冬山車站廣場至舊河道步道，可以欣賞5大燈區的光影藝術，每天從下午5時至晚間11時亮燈。圖／鄉公所提供
宜蘭「冬山舊河港燈節-綠境光灩」登場，即日起至2月16日在冬山車站廣場至舊河道步道，可以欣賞5大燈區的光影藝術，每天從下午5時至晚間11時亮燈。圖／鄉公所提供
宜蘭「冬山舊河港燈節-綠境光灩」登場，即日起至2月16日在冬山車站廣場至舊河道步道，可以欣賞5大燈區的光影藝術，每天從下午5時至晚間11時亮燈。圖／鄉公所提供
宜蘭「冬山舊河港燈節-綠境光灩」登場，即日起至2月16日在冬山車站廣場至舊河道步道，可以欣賞5大燈區的光影藝術，每天從下午5時至晚間11時亮燈。圖／鄉公所提供
宜蘭「冬山舊河港燈節-綠境光灩」登場，即日起至2月16日在冬山車站廣場至舊河道步道，可以欣賞5大燈區的光影藝術，每天從下午5時至晚間11時亮燈。圖／鄉公所提供
宜蘭「冬山舊河港燈節-綠境光灩」登場，即日起至2月16日在冬山車站廣場至舊河道步道，可以欣賞5大燈區的光影藝術，每天從下午5時至晚間11時亮燈。圖／鄉公所提供
宜蘭「冬山舊河港燈節」的高空煙火秀，璀璨亮眼。圖／石姓讀者提供
宜蘭「冬山舊河港燈節」的高空煙火秀，璀璨亮眼。圖／石姓讀者提供
宜蘭「冬山舊河港燈節-綠境光灩」登場，即日起至2月16日在冬山車站廣場至舊河道步道，可以欣賞5大燈區的光影藝術，每天從下午5時至晚間11時亮燈。圖／鄉公所提供
宜蘭「冬山舊河港燈節-綠境光灩」登場，即日起至2月16日在冬山車站廣場至舊河道步道，可以欣賞5大燈區的光影藝術，每天從下午5時至晚間11時亮燈。圖／鄉公所提供
宜蘭「冬山舊河港燈節」正式啟燈，即日起至2月16日在冬山車站廣場至舊河道步道，可以欣賞5大燈區的光影藝術。圖／鄉公所提供
宜蘭「冬山舊河港燈節」正式啟燈，即日起至2月16日在冬山車站廣場至舊河道步道，可以欣賞5大燈區的光影藝術。圖／鄉公所提供

元宵節 光影 火車站

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