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電線亂竄毀基隆美景 議員促改善

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆正義路2巷在基隆塔下方，雜亂垂掛的電纜線影響市容景觀。記者游明煌／攝影
基隆正義路2巷在基隆塔下方，雜亂垂掛的電纜線影響市容景觀。記者游明煌／攝影

基隆正義路2巷通往中正公園及基隆塔周邊，但雜亂垂掛的電纜線影響市容；另和平島天顯宮有靠海美景，也有電纜線垂掛影響整體景觀。議員要求改善恢復天際線；台電、中華電信等表示，2周內會清整雜亂的線路。

主塔高67米的基隆塔，為防空洞改造並結合中正公園規畫，以起重機意象設計成塔橋式結構，可搭塔內電梯到中正公園眺望基隆港，去年底開放後每天都有不少遊客，成為基隆新地標。

林姓居民說，基隆塔有很多遊客，但巷內電纜線十分雜亂，有的還垂下。到基隆塔參觀的李姓遊客表示，要從下方往上拍基隆塔，得避開電纜線，應好好整理或地下化。

市議員藍敏煌說，正義路2巷就在基隆塔下方，電纜線雜亂嚴重影響市容景觀，基隆塔是城市的重要地標，周邊道路的整潔與美觀更是形象的象徵，希望早日清整，恢復天際線也保障安全。經協調，中華電信、台電等各單位同意將雜亂線路重新排整。

另和平島的天顯宮吸引很多民眾參拜，山上可俯瞰山海視野絕佳，可惜部分電線纜線垂掛空中，影響整體景觀。相關管線單位承諾清整各自範疇的電線、電纜，於2周內清除廢棄線路，恢復靠海天際線美景。

和平島 基隆港 議員

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