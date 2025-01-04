逾90年歷史建築「基隆中學校官舍」如廢墟 市府限改
基隆義七路有90多年的歷史建築「基隆中學校官舍」，近日遭居民投訴凌亂不堪，不僅漏水腐壞、屋架崩塌，還被形容有如「鬼屋」，學校去年8月請廠商加固，但工程延宕。市府文化觀光局日前前往會勘，要求限期改善，否則將依文資法處30萬以上、200萬以下罰鍰。
「基隆中學校官舍」建於1931年，建坪33.11坪，隱身在過去日治時期田寮河旁側壽町、天神町等繁華場域內，是當年基隆廳主要官舍建築群基地，該建築為該區僅存官舍，具有指標意義。建築特色是採用中走廊型態的折衷住宅設計，宿舍、入口、門廊都有避雨空間，見證基隆地區多雨的建築型態。
市府表示，校官舍以前是校長與資深老師的宿舍，但後來因建物老舊破損，2018年全數搬離，2021年市府公告登錄為基隆市歷史建築。
義七路居民投訴，建物像地震後的慘狀，到處崩壞、漏水，也沒有關好，被丟很多垃圾，有如「鬼屋」，成治安死角，不知何時會有不明人士出入，甚至引發火警。
市議員韓世昱表示，該建物已被市府列為歷史建築，但環境有如廢墟，髒亂不堪，居民生活大受影響，範圍又大，市府應加強管理，若持續惡化就要開罰。
市府文化觀光局副局長鄭鼎青指出，經現場勘查確實雜亂不堪，已要求限期改善，學校應善盡文化資產維護，如未限改，將依文資法處30萬以上、200萬以下罰鍰。
基隆高中回應，校官舍現為基隆地區歷史最悠久日本時代所建的中學建築物，為讓基隆地區百年中學教育歷史能夠流傳，除與地方文史單位聯手申請豋錄為歷史建築外，正委請顧問公司修復規畫。因建物多年來年久失修，建物結構不耐風霜摧殘已有傾倒之虞，積極爭取經費進行緊急加固工程，原訂去年11月底完工，但因多場風災與雨災，進度延遲。
學校對加固工程延誤及周邊環境的髒亂，造成附近居民的困擾及不便深示歉意。已要求施工廠商將圍籬占據人行道且有漏洞部分，6日立即處理，工地及建物內部垃圾10日前完成清理，並加裝監視器，加強工地安全，廠商如有疏失責任，將發函追究。
學校說，已要求施工單位加強對工地的維護，並將全力配合基隆市府的要求，力求在限定時間內完成修復，盡力修復為一個既能保護歷史文化，又能成為觀光亮點的場所。
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