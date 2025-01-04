快訊

切割？柯建銘提罷免41區域藍委 民進黨這樣說

全猿逃走中？傳籃籃含淚辭退樂天女孩 球團回應藏玄機

下周迎大陸冷氣團先乾後濕連凍6天 有望降雪2時間點曝光

台東各加水站禁量子、活礦泉等字樣 最重開罰400萬元

中央社／ 台東縣4日電

台東境內有101台水站，衛生局提醒業者，禁止張貼或寫上「能量、活礦泉、量子」等易生誤解字樣，最重可罰新台幣400萬元以下，如有醫療效能標示，處500萬元以下罰鍰。

台東縣衛生局食品藥政科今天發布新聞表示，台東縣衛生局為確保加水站水質，維護縣民飲水安全，每年查核加水站環境衛生及水質抽驗，台東縣內目前有101台加水站，去年抽查30台的水質檢驗皆符合規定。

不過，在加水站設施環境衛生狀況、加水站張貼資訊廣告標示方面，有業者受罰。

衛生局表示，加水站產品品名，若使用「活」、「活礦」、「活礦泉」、「量子」、「健康」、「負氫」、「磁礦化」、「磁能」、「磁氧」、「磁礦」、「活氧」、「能量」、「能量活化」、「小分子水」等字樣，即違反食安法第28條第1項規定之「不實、誇張或易生誤解」之情形，將依同法第45條，處4萬元以上400萬元以下罰鍰；違反第28條第2項「食品不得為醫療效能之標示、宣傳或廣告」規定者，處60萬元以上500萬元以下罰鍰。

衛生局呼籲消費者在加水站購買飲用水時，應注意是否張貼「台東縣加水站核准證明」、「水源供應許可證」、「應煮沸勿生飲」，另自備盛裝容器也應定期清洗，飲用前一定要煮沸，切勿生飲，以確保衛生安全。

衛生局表示，為維護民眾飲用水品質，訂定「台東縣加水站衛生管理自治條例」，包括貯存設備及加水槍應有防塵設施，勿直接曝曬陽光，加水站周邊保持乾淨，應定期更換濾心。衛生局也加強稽核，確保水質安全衛生，截至113年12月底止，已核發台東縣加水站核准證明共127台。

台東 水質 衛生局

延伸閱讀

台中市強制取締日租套房 2家非法業者遭斷水斷電

上引水產大啖「烏魚膘」1人不適就醫 北市衛生局稽查抓2缺失

金龜山田野火警波及鄰近樹林 消防員火速出動控制火勢

沒綁牽繩遛狗！愛犬侯硐火車站咬死浪貓 男飼主遭罰4萬8千元

相關新聞

花蓮太平洋燈會17日登場 首度移師日出大道

花蓮縣政府舉辦的「2025太平洋燈會」將於17日登場，今年首度移師到花蓮市日出大道舉辦，用意是活化當地商圈，但外界擔心若...

影／電纜線雜亂毀基隆塔美景 民代促清整改善天際線

基隆正義路2巷為通往中正公園及基隆塔周邊重要道路，但居民及遊客反映，雜亂垂掛的電纜線影響市容景觀；另和平島天顯宮有靠海美...

宜蘭三星鄉推春節免費巴士到耕莘泡腳亭 擬擴建溫泉公園

宜蘭縣三星鄉邁入超高齡社會，鄉公所鼓勵長者春節出門，推出巴士接送到耕莘幸福候車泡腳亭服務，今天起到2月16日的每個周末上...

基隆首間社區健身中心 七堵開幕

基隆市七堵火車站3樓原是正光里活動中心，改建為「基隆市七堵社區健身中心」，昨天開幕，健身設備齊全，周邊社區民眾都可使用，...

基隆自強隧道斑駁陰暗嚇人 議員促清洗美化

基隆市安樂區自強隧道使用近50年，隧道內外牆及拱形圓頂牆面斑駁不堪，每天車流量相當大，是通往基隆長庚醫院要道，議員批陰暗...

再花1億優化！朱紅、藍還是紫 基隆田徑場跑道顏色廣徵民意

基隆市立田徑場為各項大型體育運動賽事主要運動場域，每年使用超過30餘萬人次，目前正進行改建工程，市府將再花1億餘元進行跑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。