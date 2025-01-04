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饒慶鈴率農業團訪京滬 農民盼談降農產品進口關稅

中央社／ 台東縣4日電

台東縣長饒慶鈴今天率農業團隊和青年訪北京，台東縣政府盼深化台東農業推廣與兩地青年交流；台東縣農民則希望饒慶鈴能和北京談到降農產品進口關稅問題。

台東縣議員、台東縣農會理事長楊招信告訴中央社記者，感謝饒慶鈴為台東農業打拼，中國去年宣布農產品進口提高關稅20%對台東釋迦進口中國造成很大影響，如饒慶鈴此行能和中國方面談到降稅問題會更好，地方上對此也充滿期待。

饒慶鈴今天率領團前往北京與上海，舉辦台東鳳梨釋迦推廣活動，拓展銷售店，同時安排青年實地考察與交流。饒慶鈴新聞稿表示，台東積極協助農民開發多元通路，鳳梨釋迦作為代表性優質農產品，此次透過北京市場推廣活動，爭取更多消費者青睞與支持，提升台東農產國際舞台能見度。

同時，青年是縣政府重要的培育對象，此行規劃走訪城市文化與新興產業，與當地年輕族群互動交流，使青年能藉由親身觀摩，汲取跨域合作與產業發展的新知與經驗。

饒慶鈴表示，青年在多元環境中實踐與成長，對地方未來繁榮發展至關重要，透過跨域交流，讓青年在國際舞台上累積更多觀察與反思契機，把所學所見帶回家鄉，融入自身發展與地方建設。未來，將串連各方資源，從農業推廣到青年培育同步並進，為台東在地特色與人才發展注入更多動能。

台東縣政府1日新聞稿表示，在饒慶鈴率團出訪前夕，台東鳳梨釋迦自民國112年恢復輸陸後，再次迎來喜訊，中方新註冊3家包裝廠及1367筆果園，截至台東有40家包裝廠及2655筆果園(含112年已通過註冊名單)於產季時可順利外銷登陸。

青年 鳳梨釋迦

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