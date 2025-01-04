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花蓮太平洋燈會17日登場 首度移師日出大道

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮太平洋燈會將於17日登場，以「百花齊放」為主題，首度移至日出大道舉行，為期一個月。圖／報系資料照片
花蓮太平洋燈會將於17日登場，以「百花齊放」為主題，首度移至日出大道舉行，為期一個月。圖／報系資料照片

花蓮縣政府舉辦的「2025太平洋燈會」將於17日登場，今年首度移師到花蓮市日出大道舉辦，用意是活化當地商圈，但外界擔心若大量人車湧入，停車空間恐不足造成亂象，縣府觀光處表示，會盤點周邊停車空間，規畫配套措施。

縣府觀光處表示，今年燈會以「百花齊放」為主題，1月17日至2月16日登場，將有100朵超大花卉燈飾，匯集成10個花叢，隨著音樂律動，呈現花蓮十全十美、欣欣向榮的景象，象徵花蓮歷經地震洗禮後綻放的生命力。

觀光處長余明勲說，科技主燈秀「花好月圓」以現代科技與藝術結合為特色，打造一場視覺盛宴；另邀請24所國小學生共同創造彩繪燈籠牆「希望之牆」，展現花蓮新生代的的創意與希望，「未來之光」光環境區則透過光影與環境設計的巧妙融合，打造一條夢幻的時空隧道，歡迎全國民眾都來欣賞全台最美燈會。

太平洋燈會往年在太平洋公園舉行，今年第一次改到日出大道舉行，地方擔心停車空間可能不足，若賞燈的人潮、車潮大量進入，恐怕造成停車、塞車亂象。

余明勲說，舊的會場與周邊商圈有段距離，還隔著一條南濱路，連結性較差，日出大道已完工啟用一段時間，整體寬闊度蠻好的，但經濟和旅遊面向沒有做起來，燈會期間將積極與在地產業合作，推出多項優惠方案，鼓勵民眾欣賞燈會時也能到周邊商家消費，至於停車問題，會盤點周邊停車空間、交通動線等，屆時會標記指引，規畫配套措施。

小學生 燈會 花蓮縣政府

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