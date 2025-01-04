影／電纜線雜亂毀基隆塔美景 民代促清整改善天際線

基隆正義路2巷為通往中正公園及基隆塔周邊重要道路，但居民及遊客反映，雜亂垂掛的電纜線影響市容景觀；另和平島天顯宮有靠海美景，也有電纜線垂掛影響整體景觀。議員藍敏煌說，兩處都受民眾詬病，希望不要阻礙美景。恢復天際線。台電、中華電信等表示，近日會清整雜亂的線路。

「基隆塔」總經費3.7億，108年開工，配合基隆港特色，將防空洞改造及結合中正公園，以起重機意象設計塔橋式結構，可搭塔內電梯到中正公園眺望基隆港，成為基隆新地標，去年底開放後每天都有不少遊客。

林姓居民說，基隆塔已是知名景點，有很多遊客，但是巷內有不少電纜線，各單位都有，十分雜亂，有的還垂下，很難看。

到基隆塔參觀的李姓遊客則表示，基隆塔很漂亮，但要從下方往上拍，得要避開沒有電纜線的位置拍照，他說「電纜線密密麻麻」，應該好好整理或地下化。

藍敏煌說，服務處接獲民眾反映，正義路2巷就在基隆塔下方，卻長期有電纜線雜亂情形，嚴重影響市容景觀。基隆塔是城市的重要地標，周邊道路的整潔與美觀更是形象的象徵，希望早日清整，恢復美景的天際線。

藍敏煌日前會同正義里長駱錫賢、中華電信、台電公司等線線單位會勘，經協調，各單位同意負責清整屬於自身業務範疇的電線、電纜，將雜亂的線路重新排列。

另外，和平島的天顯宮附近，也有遊客反映，天顯宮香火鼎盛，吸引很多民眾參拜，且有可俯瞰山海的絕佳視野，但部分電線纜線垂掛空中，影響整體景觀。