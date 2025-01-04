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宜蘭三星鄉推春節免費巴士到耕莘泡腳亭 擬擴建溫泉公園

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
天氣冷颼颼，溫泉泡腳池暖呼呼，長者泡腳聊天好不快活。記者陳敬丰／攝影
天氣冷颼颼，溫泉泡腳池暖呼呼，長者泡腳聊天好不快活。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣三星鄉邁入超高齡社會，鄉公所鼓勵長者春節出門，推出巴士接送到耕莘幸福候車泡腳亭服務，今天起到2月16日的每個周末上午，從社區免費接送長者泡腳。鄉長李志鏞表示，公所與耕莘專校合作，計畫在校門口的空地擴建溫泉公園，盼今年完工。

三星鄉是宜蘭縣內最高齡的鄉鎮之一，約2.1萬人口中，65歲以上長者約有4600人，占比超過20%，已邁入超高齡社會，縣內最年長的113歲人瑞也住在三星；鄉公所表示，為了鼓勵長輩多出門，5年前開始，春節前後都會推出泡腳亭免費接送巴士。

幸福候車泡腳亭位於耕莘健康管理專科學校宜蘭分校門口，由三星鄉公所闢建、維管，2020年啟用。泡腳亭的溫泉水來自牛鬥斷層泉脈，是無色無味的碳酸氫鈉泉，俗稱「美人湯」；泡腳亭最多可容納40人，平常開放時間為下午3時到晚上8時，一周7天都開放。

公所指出，今年的免費接送日是1月4日、5日、11日、12日、2月9日、15日、16日，共7天，巴士上午9時許開進各社區，接送報名的長者到泡腳池。今天是第一天，上午10時不到，2輛幸福巴士接送約40名長者，在冷颼颼的天氣中享受溫暖的溫泉水；目前2月還可報名，有意者請洽各村或社區辦公室。

李志鏞表示，為擴大服務，公所已和耕莘專校取得共識，將靠近校門的一塊空地闢建為溫泉公園，與現有的泡腳亭聯結，設置大型泡腳池、休憩區、廁所、小賣店等，預計耗資1000餘萬元，目前進入地目變更程序，若一切順利，有望在今年完工啟用。

李志鏞也說，三星風景優美，適合走春，公所已在規畫落羽松點燈、中油加油站裝置藝術、安農溪驛站環保牧場等春遊景點，加上天送埤車站等串連起來的觀光廊道，歡迎民眾春節走訪。

耕莘幸福候車泡腳亭位於耕莘專校門口，2020年啟用，可容納約40人，溫泉水來自牛鬥斷層。記者陳敬丰／攝影
耕莘幸福候車泡腳亭位於耕莘專校門口，2020年啟用，可容納約40人，溫泉水來自牛鬥斷層。記者陳敬丰／攝影
三星鄉長李志鏞（左一）表示，三星適合走春，公所已規畫不少春遊景點，歡迎全國民眾春節來訪。記者陳敬丰／攝影
三星鄉長李志鏞（左一）表示，三星適合走春，公所已規畫不少春遊景點，歡迎全國民眾春節來訪。記者陳敬丰／攝影
三星鄉公所與耕莘專校合作，預計將校門口空地闢建為溫泉公園，與現有的泡腳亭聯結。記者陳敬丰／攝影
三星鄉公所與耕莘專校合作，預計將校門口空地闢建為溫泉公園，與現有的泡腳亭聯結。記者陳敬丰／攝影
三星鄉公所推動春節免費巴士接送泡腳亭，巴士在1月到2月的周末上午會到社區接送報名的長者。記者陳敬丰／攝影
三星鄉公所推動春節免費巴士接送泡腳亭，巴士在1月到2月的周末上午會到社區接送報名的長者。記者陳敬丰／攝影

宜蘭 溫泉

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