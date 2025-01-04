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基隆首間社區健身中心 七堵開幕

聯合報／ 記者游明煌／基隆報導
基隆七堵社區健身中心昨天開幕，跑步機等運動器材齊全，市長謝國樑（右一）帶民眾搶先體驗。記者游明煌／攝影
基隆七堵社區健身中心昨天開幕，跑步機等運動器材齊全，市長謝國樑（右一）帶民眾搶先體驗。記者游明煌／攝影

基隆市七堵火車站3樓原是正光里活動中心，改建為「基隆市七堵社區健身中心」，昨天開幕，健身設備齊全，周邊社區民眾都可使用，民眾說，器材很多媲美健身房。謝國樑表示，未來要在各區都規畫。

不少社區民眾搶先體驗，李姓婦人說，健身館多在市中心，這裡收費比健身館便宜，各式器材很多。

謝國樑指出，七堵是落實一區一社區健身中心的第一步，針對比較缺乏商業健身館區域來設，尤其地點在火車站，希望讓市民在下班後可就近運動。像他在罷免案期間，都把握時間打網球，享受大汗淋漓的暢快感，呼籲市民多利用。

內有體適能訓練區、重量訓練區、專屬課程教室及團體課程教室等多功能區域。運動設施包括多台新款跑步機、全功能訓練台、飛輪機台、自由重量區和高端力量訓練設備，還有木質地板建構的專屬空間課程教室。

體適能中心上午8時到晚間8時開放，每人50元／時；團體教室依課程時間開放，有瑜伽、韻律課程，初階課程150元／時、進階課程300元／時，依課程不同收費。為鼓勵長者、身心障礙者與經濟弱勢家庭，已請營運廠商開放公益優惠措施。

健身房 教室 火車站

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