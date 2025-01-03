快訊

網友許願廠商推出梅粉調味料 知名品牌「小磨坊」親自回應了

罷傅團體行動了！辦實體連署開第一槍 網紅八炯也到場號召

基隆自強隧道斑駁陰暗嚇人 議員促清洗美化

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆自強隧道斑駁陰暗嚇人，婦女不敢走，議員促清洗美化改善。圖／議員吳驊珈提供
基隆自強隧道斑駁陰暗嚇人，婦女不敢走，議員促清洗美化改善。圖／議員吳驊珈提供

基隆市安樂區自強隧道使用近50年，隧道內外牆及拱形圓頂牆面斑駁不堪，每天車流量相當大，是通往基隆長庚醫院要道，議員批陰暗殘破，民眾經過都會被嚇到，要求美化並和獅球嶺步道、劉銘傳隧道整體規畫改善。市府表示，今年上半年會清洗，但彩繪還要研議。

市議員吳驊珈今天會同隆議長室人員、隆市政府工務處、安樂區公所和七賢里長鍾尚倫、嘉仁里長王貴美會勘，研議改善之道。

吳驊珈表示，自強隧道車流量大，有如安樂區門面，卻看起來陰暗殘破，里長都建議，除了自強隧道環境清整之外，隧道外牆及拱形圓頂牆面可進行油漆美化，結合劉銘傳隧道及獅球嶺砲台的故事，使隧道煥然一新，不要黑黑暗暗太嚇人，婦女經過都會害怕。

吳驊珈表示，自強墜道行人也可通行，但很暗讓人害怕。獅球嶺砲台入選台灣百萬夜景，基隆市文化觀光局現正進行連劉銘傳隧道及獅球嶺步道環境改善，因緊鄰自強隧道，旁邊有步道可串連至劉銘傳隧道及獅球嶺步道，許多居民散步運動也都會走該步道，應將該步道及自強隧道行人空間整合提升。

基隆市政府工務處說，今年上半年會完成自強隧道內護欄積塵、拱形圓頂牆面剝落水泥塊及垂落纜線等環境改善，但隧道油漆美化部分，因非屬隧道例行性維護事項，且施工作業涉及交通管制專業，將另專案研議油漆美化的可行方案。

基隆自強隧道斑駁陰暗嚇人，婦女不敢走，議員促清洗美化改善。圖／議員吳驊珈提供
基隆自強隧道斑駁陰暗嚇人，婦女不敢走，議員促清洗美化改善。圖／議員吳驊珈提供
基隆自強隧道斑駁陰暗嚇人，婦女不敢走，議員促清洗美化改善。圖／議員吳驊珈提供
基隆自強隧道斑駁陰暗嚇人，婦女不敢走，議員促清洗美化改善。圖／議員吳驊珈提供
基隆自強隧道斑駁陰暗嚇人，婦女不敢走，議員促清洗美化改善。圖／議員吳驊珈提供
基隆自強隧道斑駁陰暗嚇人，婦女不敢走，議員促清洗美化改善。圖／議員吳驊珈提供

基隆 流量 議員

延伸閱讀

再花1億優化！朱紅、藍還是紫 基隆田徑場跑道顏色廣徵民意

基隆首間社區健身館七堵開幕 運動器材齊全媲美健身房

基隆女騎士疑超車突摔倒 遭砂石車輾壓臟器外露慘死

烤鴨全餐吃到爽！ 基隆外木山「無名烤鴨」僅此一家 一鴨六吃、過年年菜搶先預訂

相關新聞

再花1億優化！朱紅、藍還是紫 基隆田徑場跑道顏色廣徵民意

基隆市立田徑場為各項大型體育運動賽事主要運動場域，每年使用超過30餘萬人次，目前正進行改建工程，市府將再花1億餘元進行跑...

基隆自強隧道斑駁陰暗嚇人 議員促清洗美化

基隆市安樂區自強隧道使用近50年，隧道內外牆及拱形圓頂牆面斑駁不堪，每天車流量相當大，是通往基隆長庚醫院要道，議員批陰暗...

縣長饒慶鈴4日率團訪中 促銷台東釋迦和當地青年座談

台東縣長饒慶鈴4日將帶領農業團隊和15名年輕人訪中國，促銷台東鳳梨釋迦，並在北京和當地青年座談交流

台東人生活幫手TTPush APP 推出10年會員破13萬

融入台東人日常生活工具TTPush程式，今年邁入第10週年，今天也宣布會員數突破13萬，占台東總人口數21萬人的61%。...

不敵強震颱風又一家熄燈 營運20年花蓮蝴蝶谷2月熄燈

花蓮瑞穗鄉蝴蝶谷溫泉渡假村，20年來服務150萬名旅客，但不敵去年強震、颱風，園區多處災害，營運面臨挑戰，今天宣布2月7...

台灣好行花蓮「兩路線免費搭」引排隊亂象 抽號新制上路了

花蓮縣內的台灣好行郵輪式公車目前持電子票證免費搭乘，因排隊人潮眾多，造成秩序混亂，甚至引發乘客互相咆哮亂象。花蓮縣府設置...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。