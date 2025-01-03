基隆自強隧道斑駁陰暗嚇人 議員促清洗美化

基隆市安樂區自強隧道使用近50年，隧道內外牆及拱形圓頂牆面斑駁不堪，每天車流量相當大，是通往基隆長庚醫院要道，議員批陰暗殘破，民眾經過都會被嚇到，要求美化並和獅球嶺步道、劉銘傳隧道整體規畫改善。市府表示，今年上半年會清洗，但彩繪還要研議。

市議員吳驊珈今天會同隆議長室人員、隆市政府工務處、安樂區公所和七賢里長鍾尚倫、嘉仁里長王貴美會勘，研議改善之道。

吳驊珈表示，自強隧道車流量大，有如安樂區門面，卻看起來陰暗殘破，里長都建議，除了自強隧道環境清整之外，隧道外牆及拱形圓頂牆面可進行油漆美化，結合劉銘傳隧道及獅球嶺砲台的故事，使隧道煥然一新，不要黑黑暗暗太嚇人，婦女經過都會害怕。

吳驊珈表示，自強墜道行人也可通行，但很暗讓人害怕。獅球嶺砲台入選台灣百萬夜景，基隆市文化觀光局現正進行連劉銘傳隧道及獅球嶺步道環境改善，因緊鄰自強隧道，旁邊有步道可串連至劉銘傳隧道及獅球嶺步道，許多居民散步運動也都會走該步道，應將該步道及自強隧道行人空間整合提升。