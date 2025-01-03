再花1億優化！朱紅、藍還是紫 基隆田徑場跑道顏色廣徵民意

基隆市立田徑場為各項大型體育運動賽事主要運動場域，每年使用超過30餘萬人次，目前正進行改建工程，市府將再花1億餘元進行跑道優化，提升各項田徑賽事及訓練成效，日後可辦理全國性賽事。但跑道要用什麼顏色，體育場開說明會，廣徵民意及專家意見，有朱紅、藍色及紫色計3種PU跑道分析優缺點。

市府教育處表示，為優化田徑場設施，目前正進行建物重建及周邊環境改善工程，去年11月再獲教育部體育署補助5880 萬元，市府自籌4754萬元，共計1億634萬元，辦理中央草皮整修、噴灌系統、終點攝影室及跑道認證等項目，以提升各項田徑賽事及訓練成效，日後可辦理全國性賽事。

市立體育場昨天和今天辦理會勘說明會，邀請市內田徑教練及地方民代至工地現場進行跑道建議方案說明，有朱紅、藍色及紫色計3種PU跑道分析優缺點。

其中，朱紅色跑道為目前普遍使用，耐用度佳及維護成本每年約30萬元；藍色跑道則近年普遍使用，耐用度次之，維護成本每年約50萬元，且選手獲較高成績；紫色跑道目前僅有1案於新北市板橋仍在施工中，耐用性偏低及維護成本每年約100萬以上，若未來損壞修復期則較長。相關分析將於2次會勘說明會廣納地方意見，作為未來跑道顏色參考。

教育處長徐嬿立表示，基隆市愛好運動人口愈來愈多，年齡層亦愈來愈廣，為保障民眾生命財產安全，且提供優質運動競賽及活動場域，107至113年向教育部體育署極力爭取前瞻計畫經費，辦理基隆市立田徑場拆除重建工程。另體育署補助「優化全民運動與賽會環境計畫」1億餘元經費，爭取WA認證400M跑道及相關田徑運動設施，讓設施優質化。

市長謝國樑說，基隆市立田徑場拆除重建計畫歷經四次流標及原得標營造廠商解約，他上任後重新開工，並廣納民眾建議，將跑道納入該工程一併施作，預計今年12月底前完工，115年暑假期間開放使用，提供民眾優良及安全運動空間。