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縣長饒慶鈴4日率團訪中 促銷台東釋迦和當地青年座談

中央社／ 台東縣3日電
台東縣長饒慶鈴。聯合報系記者徐白櫻／攝影
台東縣長饒慶鈴。聯合報系記者徐白櫻／攝影

台東縣長饒慶鈴4日將帶領農業團隊和15名年輕人訪中國，促銷台東鳳梨釋迦，並在北京和當地青年座談交流。

台東縣政府今天表示，饒慶鈴將和台東縣農業處農務科長廖烱傑、農務科專員楊珍琪、國立台東大學教授李俊霖和釋迦輔導專員楊淑媛，及青年事務發展委員會的15名台東各界年輕人。

此行將參訪當地大型通路商及超市，尋求合作商機，拓展多元行銷通路，提升台東特色果品在中國市場的定位和競爭優勢。為推動青年發展業務，透過參與國際活動提升青年多元發展及開拓青年國際視野，5日安排在北京與當地青年對話。

饒慶鈴接受中央社記者電話訪問表示，此行將以行銷農產品及了解銷售的釋迦通路有無再加強改進的部分，她與縣府團隊是去了解問題、才能解決問題，並不是製造問題，盼外界給予支持。訪問期間任何團員皆不受訪及發言，行程活動內容都由台東縣府新聞科統一發布。

青年 饒慶鈴 鳳梨釋迦

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