基隆首間社區健身館七堵開幕 運動器材齊全媲美健身房
基隆市七堵火車站3樓原正光里活動中心，改建為七堵社區健身館，今天開幕，有新款跑步機、全功能訓練台、自由重量區和高端力量訓練設備等設備齊全，健身房周邊的住家社區民眾都可使用。民眾說，器材很多媲美健身房。市長謝國樑說，七堵是落實一區一社區健身中心的第一步，造福運動民眾。
基隆市七堵社區健身館今天由市長謝國樑、救國團主任葛永光、市府民政處長張淵翔以及多位市議員揭幕後開放使用，不少社區民眾搶先體驗。李姓婦人說，收費比健身房便宜很多，很實用，下班可以來健身再回家。
謝國樑指出，七堵社區體能館是市府落實一區一社區健身中心的第一步，針對比較缺乏商業健身館的區域，尤其地點在火車站，希望讓市民在下班之後可以就近運動。像他在罷免案期間，都把握時間打網球，享受大汗淋漓的暢快感，釋放壓力，呼籲大家多多利用。
館內規畫有體適能訓練區、重量訓練區、專屬課程教室及團體課程教室等多功能區域。運動設施，包括多台全新頂級新款的跑步機、全功能訓練台、飛輪機台、自由重量區和高端力量訓練設備，還有以木質地板建構的專屬空間課程教室；支援先進的AI人臉辨識，只需面對鏡頭，即能自動識別自由進出場館。
體適能中心開放時間為上午8時到晚間8時，每人50元／時，月票1000元，使用期限30天；團體教室依課程時間開放，有瑜珈／韻律課程，初階課程150元／時，進階課程300元／時等，依課程有不同收費。市府為鼓勵長者、身心障礙朋友與經濟弱勢家庭，請營運廠商開放公益優惠措施。
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