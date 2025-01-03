不敵強震颱風又一家熄燈 營運20年花蓮蝴蝶谷2月熄燈

花蓮瑞穗鄉蝴蝶谷溫泉渡假村，20年來服務150萬名旅客，但不敵去年強震、颱風，園區多處災害，營運面臨挑戰，今天宣布2月7日停止營運，將協助消費者辦理退券退費。

蝴蝶谷渡假村位於富源國家森林遊樂區，有豐富的森林、步道、瀑布及溫泉等自然資源，當時由林業及自然保育署委外給蝴蝶谷公司營運，20年來帶入近5500萬元權利金，每年提供超過60人次的就業機會，園方也熱心回饋周邊的瑞穗鄉富興、富源、萬榮鄉馬遠等村落，投入地方公益超過400萬元。

林業署花蓮分署與蝴蝶谷原本的20年營運契約到去年5月底，後續於去年6月1日展開10年新約，但去年4月地震後花蓮觀光人數銳減，當月入園人數大跌8成，到10月、11月也掉6成，統計蝴蝶谷去年到11月底才3萬多人次入園，連原本的一半都不到。

花蓮分署表示，除了地震影響觀光，去年10月底康芮颱風又造成園區多處災害，2條主要步道受損，園方評估需要2到3年才能修復，短期無法維持營運，因此提出終止契約，雙方經過多次協商，決定2月7日起停止營業，入園及泡湯服務將營業到2月4日，並公告協助消費者辦理退券退費手續。

業者表示，開業至今走過20餘年，服務超過150萬名旅客，但受到地震、風災等不可抗力因素衝擊，花蓮觀光產業遭遇前所未有的困難，颱風更造成環山環溪步道及自然景觀嚴重受創，決定結束營運，住房、餐飲、入園、泡湯等服務到2月4日，會積極協助持有住宿券、餐券或泡湯券的消費者辦理退費。