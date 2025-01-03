快訊

阿扁也不愛…柯文哲連2餐吃麵包喊「受不了」 1原因寧回土城睡

快到來不及道別！跨年狂歡卻有人過不了年 急診醫嘆「2奪命殺手」

Siri偷聽對話再送廣告挨告！蘋果付天價和解金30.9億元

聽新聞
0:00 / 0:00

不敵強震颱風又一家熄燈 營運20年花蓮蝴蝶谷2月熄燈

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮瑞穗鄉蝴蝶谷溫泉渡假村不敵強震、風災，將於2月7日起停止營業區。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮瑞穗鄉蝴蝶谷溫泉渡假村不敵強震、風災，將於2月7日起停止營業區。圖／林業署花蓮分署提供

花蓮瑞穗鄉蝴蝶谷溫泉渡假村，20年來服務150萬名旅客，但不敵去年強震、颱風，園區多處災害，營運面臨挑戰，今天宣布2月7日停止營運，將協助消費者辦理退券退費。

蝴蝶谷渡假村位於富源國家森林遊樂區，有豐富的森林、步道、瀑布及溫泉等自然資源，當時由林業及自然保育署委外給蝴蝶谷公司營運，20年來帶入近5500萬元權利金，每年提供超過60人次的就業機會，園方也熱心回饋周邊的瑞穗鄉富興、富源、萬榮鄉馬遠等村落，投入地方公益超過400萬元。

林業署花蓮分署與蝴蝶谷原本的20年營運契約到去年5月底，後續於去年6月1日展開10年新約，但去年4月地震後花蓮觀光人數銳減，當月入園人數大跌8成，到10月、11月也掉6成，統計蝴蝶谷去年到11月底才3萬多人次入園，連原本的一半都不到。

花蓮分署表示，除了地震影響觀光，去年10月底康芮颱風又造成園區多處災害，2條主要步道受損，園方評估需要2到3年才能修復，短期無法維持營運，因此提出終止契約，雙方經過多次協商，決定2月7日起停止營業，入園及泡湯服務將營業到2月4日，並公告協助消費者辦理退券退費手續。

業者表示，開業至今走過20餘年，服務超過150萬名旅客，但受到地震、風災等不可抗力因素衝擊，花蓮觀光產業遭遇前所未有的困難，颱風更造成環山環溪步道及自然景觀嚴重受創，決定結束營運，住房、餐飲、入園、泡湯等服務到2月4日，會積極協助持有住宿券、餐券或泡湯券的消費者辦理退費。

花蓮分署表示，對富源國家森林遊樂區的未來依舊充滿信心，將持續投入園區整修，修復完成後，後續是恢復開園、持續招商委外等，會審慎考慮尋求最適合的營運模式。

花蓮瑞穗鄉蝴蝶谷溫泉渡假村不敵強震、風災，將於2月7日起停止營業，圖為住宿會館。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮瑞穗鄉蝴蝶谷溫泉渡假村不敵強震、風災，將於2月7日起停止營業，圖為住宿會館。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮瑞穗鄉蝴蝶谷溫泉渡假村不敵強震、風災，將於2月7日起停止營業，圖為溫泉區。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮瑞穗鄉蝴蝶谷溫泉渡假村不敵強震、風災，將於2月7日起停止營業，圖為溫泉區。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮瑞穗鄉蝴蝶谷溫泉渡假村不敵強震、風災，將於2月7日起停止營業，圖為溫泉風呂。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮瑞穗鄉蝴蝶谷溫泉渡假村不敵強震、風災，將於2月7日起停止營業，圖為溫泉風呂。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮瑞穗鄉的富源國家森林遊樂區自然資源豐富，龍吟吊橋也是園區內重要景點。圖／林業署花蓮分署提供
花蓮瑞穗鄉的富源國家森林遊樂區自然資源豐富，龍吟吊橋也是園區內重要景點。圖／林業署花蓮分署提供

康芮颱風 花蓮 蝴蝶

延伸閱讀

台灣好行花蓮「兩路線免費搭」引排隊亂象 抽號新制上路了

登台才半年！日本「福吉漢堡排」悄熄燈 網真實評論曝光

Tyson Yoshi肌震全台！正面脫了 親洩置產計畫

為長者健康把關 花蓮衛生局明天啟動81場巡迴健檢

相關新聞

不敵強震颱風又一家熄燈 營運20年花蓮蝴蝶谷2月熄燈

花蓮瑞穗鄉蝴蝶谷溫泉渡假村，20年來服務150萬名旅客，但不敵去年強震、颱風，園區多處災害，營運面臨挑戰，今天宣布2月7...

台灣好行花蓮「兩路線免費搭」引排隊亂象 抽號新制上路了

花蓮縣內的台灣好行郵輪式公車目前持電子票證免費搭乘，因排隊人潮眾多，造成秩序混亂，甚至引發乘客互相咆哮亂象。花蓮縣府設置...

宜蘭蘇澳鎮人口流動…公所擬合併6里 居民盼暫緩

宜蘭縣蘇澳鎮區域人口流動，鎮公所計畫合併蘇澳地區的永春、永樂、長安、永光、蘇東、蘇南6里為3里，分割新馬地區的永榮、隘丁...

台東水公司停車場「机」車 用簡體字 引熱議

台灣自來水公司第十區管理處大樓外機車停車場，地上「機車停車場」，「機」竟然變成了簡體字的「机」，民眾繳費時發現，引發討論...

颱風毀花蓮富里便道 春節前修復

花蓮富里鄉崙天、明里兩條大橋在兩年多前地震震垮，暫供通行的便道因去年10月康芮颱風來襲被洪水沖毀，嚴重影響數百居民農作及...

宜花公告土地現值 兩地地王寶座不變

114年度公告土地現值評議出爐，宜蘭「地王」位於羅東夜市的民權路與公園路轉角，穩居23年寶座，土地現值每坪149.5萬，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。