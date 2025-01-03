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台灣好行花蓮「兩路線免費搭」引排隊亂象！ 縣府出手改善

聯合報／ 記者王燕華／花蓮即時報導
台灣好行303花蓮縱谷線，即起推出每天限量5席的VIP席。記者王燕華／攝影
台灣好行303花蓮縱谷線，即起推出每天限量5席的VIP席。記者王燕華／攝影

花蓮縣內的台灣好行郵輪式公車目前持電子票證免費搭乘，因排隊人潮眾多，造成秩序混亂，甚至引發乘客互相咆哮亂象。花蓮縣府設置自助抽號機，同步開賣限量VIP席，不需排隊等候，可享專屬座位與小禮品，這幾天觀察排隊狀況確實有改善。

台灣好行郵輪式公車在花蓮有303縱谷花蓮線及304洄瀾東海岸線，其中303分成一日遊、半日遊各一班，304有三班。地震後為振興觀光，交通部去年6 月1日起針對303、304，推出持電子票證免費搭乘，吸引大批人潮。

縣府建設處表示，因座位有限，不少旅客一大早守在花蓮轉運站門口，等著清晨5時開門入場排隊，造成秩序混亂，還曾發生乘客因覺得被插隊而咆哮，也有民眾搭車前趕到，才發現根本搭不到車而抱怨。

建設處表示，觀光署已宣布303、304的補助措施延長到今年10月底，為讓觀光人流運轉更順暢，也減少民眾排隊等候時間，今年起在轉運站設置自助抽號機，會先扣除各客運業者網路售票數量後為現場排隊座位餘額，發車前一天將各班次剩餘座位數公布在花蓮轉運站及「Hualien Yo真行」官網，發車當天清晨5時開放抽取登車號碼牌，每人限抽一張，抽到號碼牌的旅客需在發車前30分鐘回現場等候，叫號三次未到，視同放棄。

建設處表示，抽號措施元旦起上路，這幾天觀察排隊人潮少了，秩序也比較好。台灣好行303B、C、D縱谷花蓮線今年起也開賣VIP席位，限量5席，可享專屬座位，另贈送瓶裝水、花蓮特色名店點心等小禮物，可到「Hualien Yo真行」官網線上訂購。

為改善排隊亂象，花蓮轉運站及「Hualien Yo真行」官網即日起在發車前一天下午，公布剩除座位數。圖／截取自「Hualien Yo真行」官網
為改善排隊亂象，花蓮轉運站及「Hualien Yo真行」官網即日起在發車前一天下午，公布剩除座位數。圖／截取自「Hualien Yo真行」官網
為改善排隊亂象，花蓮轉運站設置自動抽號機，並公布剩除座位數。記者王燕華／攝影
為改善排隊亂象，花蓮轉運站設置自動抽號機，並公布剩除座位數。記者王燕華／攝影

台灣好行 花蓮

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