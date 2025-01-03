宜蘭蘇澳鎮人口流動…公所擬合併6里 居民盼暫緩

宜蘭縣蘇澳鎮區域人口流動，鎮公所計畫合併蘇澳地區的永春、永樂、長安、永光、蘇東、蘇南6里為3里，分割新馬地區的永榮、隘丁2里維4里，昨在預計合併的蘇澳6里開說明會。居民多持反對意見，認為人口不應是唯一標準，公所表示會通盤考量。

蘇澳鎮公所指出，蘇澳過去人口最多時為5萬人，受到少子化影響加上地處邊陲，30年來人口降至4萬人以下；鎮內也因為國道5號蘇澳交流道等重要交通建設，交流道出口的新馬地區人口、戶數持續增加，蘇澳市區則持續減少。

鎮公所統計，從2011年1月到去年1月，新馬地區3里平均戶數從1144戶上升到1471戶，平均人口也增加到4031人；相對的，蘇澳6里平均戶數從241戶下降到222戶，平均人口更是減少至每里500人。10多年來不斷有基層里鄰長反映工作量嚴重不均，公所2023年規畫調整行政區域。

公所目前計畫合併蘇澳6里，永春、永樂合併為白米甕里，長安、永光合併為過溪里，蘇東、蘇南合併為蘇澳里，並將新馬地區的永榮、隘丁各分割為2里，蘇澳鎮26里變為25里。公所表示，調整後將合理分配各里行政資源，里鄰長勞逸平均，提升服務品質。

公所昨（2）日晚間在永光社區活動中心向預計合併的6里居民開說明會，與會居民多持反對意見，甚至拉白布條抗議。居民擔心行政區域合併後資源分散，且和平電廠、中油油庫的回饋金可能受到影響；也有人說公所應設法找回外流人口，而非整併戶數少的里。

永春里長張盛國指出，行政區域不能只考慮人口，如永春里地處偏遠幅員廣大，又靠近土石流潛勢溪有許多保全戶，合併之後鄰里長要跑多遠服務里民？蘇澳地區長年人口流失，他不反對調整行政區域，但應該要通盤考量，而非草率行事。

蘇澳鎮長李明哲表示，新馬地區發展迅速，從長遠發展角度來看，整合行政區域勢在必行，會吸納居民的正反面意見，納入規畫考量。鎮公所也解釋，如和平電廠回饋金是按照電塔占比計算，不受到鄰里數影響；區域失衡是長期現象，本次調整經過1年多調查、分析與規畫。