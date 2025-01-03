台東水公司停車場「机」車 用簡體字 引熱議

台灣自來水公司第十區管理處大樓外機車停車場，地上「機車停車場」，「機」竟然變成了簡體字的「机」，民眾繳費時發現，引發討論「不是去中國化嗎？」「嫌繁體筆畫多？」、「寫G車更接地氣」。

第十區管理處表示，廠商求好心切為了便於民眾清楚停放車輛，在地磚畫設字體，但可能疏乎未一時查覺，導致誤會，處得知後，已立即妥處，未來在字體設置上也會留意。

「國營事業用簡體字很不妥吧！」張姓市民說，幾天前去水公司繳費，準備停放機車時看到地面機車字體竟是簡體字，他有點傻眼，心想台水是不是怕筆畫太多，下雨天會滑倒，才會改用簡體字。

另有民代批評指出，教育部一再要求使用正體字，學生考試用簡體字，有可能會被扣分，公家機關卻帶頭用簡體字或日文漢字，做錯誤示範，應該要檢討改進，不要都怪廠商，落實驗收制度。