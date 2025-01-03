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宜花公告土地現值 兩地地王寶座不變

聯合報／ 記者戴永華王燕華／連線報導
花蓮公告土地現值評議通過，地王還是位於中山路、中正路口的「摩瑪運動流行鞋店」。記者王燕華／攝影
花蓮公告土地現值評議通過，地王還是位於中山路、中正路口的「摩瑪運動流行鞋店」。記者王燕華／攝影

114年度公告土地現值評議出爐，宜蘭「地王」位於羅東夜市的民權路與公園路轉角，穩居23年寶座，土地現值每坪149.5萬，花蓮的地王則位於花蓮市中山路與中山路口摩瑪運動流行鞋店，每坪約138萬7000元。

土地現值調查區間是前年9月2日到去年9月1日，宜蘭地政處指出，全縣土地一般正常交易價格即市價，比上一期上漲2.11%，其中羅東鎮、宜蘭市、礁溪鄉因地理位置及交通條件本具優勢，生活機能完整，市區穩定發展，地價調幅約在2.2%左右。

地政處表示，一般來說，土地現值約占市價90%，所以位於羅東夜市轉角處的這塊土地現值每坪149.5萬，市價保守估計每坪約165萬上下，目前經營夾娃娃和快拍的複合店。

地政處說，國道5號高速公路帶來雙北宜蘭一日生活圈的便利優勢，轄區持續推動各項公共工程及交通建設，帶動新成屋建案銷售及中古屋市場交易行情，整體交易量與去年相比呈價漲量增趨勢。

花蓮縣今年公告土地現值已評議通過，不受地震影響，土地現值微幅上漲0.55%，地王仍是花蓮市中山路與中山路口摩瑪運動流行鞋店，每坪約138萬7000元，比去年調漲1000元，全縣平均微漲0.55%，漲幅是本島最低，和去年調漲0.53%差不多。地政處統計，縣內不動產交易案件集中在大花蓮生活圈，也就是花蓮市及吉安鄉，中南區交易量則減少。

宜蘭 羅東 花蓮

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