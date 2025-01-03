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颱風毀花蓮富里便道 春節前修復

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導

花蓮富里鄉崙天、明里兩條大橋在兩年多前地震震垮，暫供通行的便道因去年10月康芮颱風來襲被洪水沖毀，嚴重影響數百居民農作及生活，經數個月搶修，農曆春節前將通車，鄉長江東成昨說，有助農民過年後展開春耕。

崙天與明里大橋都是東西向橋梁，是鄉內明里村及鄰近的卓溪鄉卓溪、石平地區民眾通行的主要道路，兩條大橋於2022年0918地震時重創，縣府在秀姑巒溪溪底搭設便道，擔起交通重責，後續多次因颱風封閉或受損，更在康芮颱風後中斷，在地數百民眾外出必須繞路3、40分鐘，生活、務農都非常不方便。

縣府建設處斥資1200萬元搶修便橋，為增加流水寬度及斷面，崙天便橋原鋼構部份延伸加長20公尺，明里便橋依原設計施工，工程進入尾聲，鄉長江東成近日與縣長徐榛蔚前往視察。

江東成昨表示，崙天便橋將於1月15日通車，明里便橋則在1月20日完工，通車後可大幅減少農耕機具往返的時間與運輸成本，農曆春節後即將展開春耕，便橋及時修復讓農民順利耕作。

建設處長鄧子榆說，崙天大橋前年底動土，新橋橋寬將從原本6公尺拓寬為9公尺，採雙向雙車道配置，橋梁長430公尺、引道144公尺，工程進度約25%，預計明年2月完成；明里大橋因前後引道要銜接防汛道路，工程經費略為不足，經向中央爭取，上月獲行政院公共工程委員會同意追加3400萬餘元，若順利可在8月動工。

地震 康芮颱風 橋梁

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