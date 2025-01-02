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基隆槓子寮山坡濫倒有如垃圾山 已加監視器移送檢偵辦

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆槓子寮山坡濫倒有如垃圾山，市府表示已加監視器，並移送檢偵辦。記者游明煌／翻攝
基隆槓子寮山坡濫倒有如垃圾山，市府表示已加監視器，並移送檢偵辦。記者游明煌／翻攝

基隆市信義區槓子寮山區因位置偏僻，有私人土地頻遭偷倒廢棄物，半月前曾會勘會沒有改善，反愈堆愈多，今天市府會同民代再前往會勘，堆置廢土、輪胎、鋼瓶、垃圾、鋼條等有如「垃圾山」，山下社區居民憂心影響水土保持，議員韓世昱要求加裝監視器，並拿出公權力。市府表示，已送基隆地檢署偵辦，下午已加裝監視器、嚴查再有亂倒情事。

基隆市信義區槓子寮山區道路邊坡2年多前，因連日大雨發生嚴重坍方走山，崩落土石6萬4千立方米，下方教忠公園被掩埋。基隆地檢署追查，曾將某工程行負責人涉嫌非法開挖埋放營建廢棄物，也未做好水土保持依違反廢棄物清理法提起公訴。

議員韓世昱今天會同市府環保局等單位前往現場會勘，韓世昱表示，先前來看沒有鋼條等物，今天又再被濫倒，民眾亂丟菸蒂環保局動作很快，但是這種違反山坡地的變成「廢棄物堆置場，有如垃圾山」，卻沒有作為

這個處私人堆置場附近，幾年前曾發生大塌方，市府花7000萬復原，沒想到旁邊又被濫倒，下方居民擔心影響水土保持，大雨一來又發生崩山意外。

韓世昱說，愈堆愈多，顯示公權力不彰，市府應祭出鐵腕，加強取締不法傾倒，包括查明水土保持有沒有做好、增設監視器追查等，才能分清楚哪些是舊的，哪些是新倒的。

市府環保局廢管科長張志遠說明，今天有堆置廢棄物的地點是私人土地，地主租給他人存放漁具，但環保局接獲檢舉，堆積大量漁網、浮球及其他廢棄物且疑有不當掩埋，違規事態嚴重，因此在去年10月已移送基隆地檢署偵辦。因檢方指示保全證物，現場廢棄物暫時不能動，待刑事確定後，再行政處分及要求行為人清運。

基隆槓子寮山坡濫倒有如垃圾山，市府表示已加監視器，並移送檢偵辦。記者游明煌／翻攝
基隆槓子寮山坡濫倒有如垃圾山，市府表示已加監視器，並移送檢偵辦。記者游明煌／翻攝
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基隆槓子寮山坡濫倒有如垃圾山，市府表示已加監視器，並移送檢偵辦。記者游明煌／翻攝
基隆槓子寮山坡濫倒有如垃圾山，市府表示已加監視器，並移送檢偵辦。記者游明煌／翻攝

基隆 廢棄物 環保局

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