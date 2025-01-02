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為長者健康把關 花蓮衛生局明天啟動81場巡迴健檢

聯合報／ 記者王思慧／花蓮即時報導
為照護長者健康，花蓮縣13鄉鎮市衛生所自明天起，安排共81場次的社區健檢活動，醫療團隊前進社區、部落提供篩檢服務。圖／花蓮縣衛生局提供
為照護長者健康，花蓮縣13鄉鎮市衛生所自明天起，安排共81場次的社區健檢活動，醫療團隊前進社區、部落提供篩檢服務。圖／花蓮縣衛生局提供

為照護長者健康，花蓮縣13鄉鎮市衛生所自明天起，安排共81場次的社區健檢活動，醫療團隊前進社區、部落提供篩檢服務。只要設籍花蓮縣65歲以上或55歲以上原住民長者，均可免費健康檢查，除了血液、肝功能等檢查外，今年新增鈣的檢查項目，讓長輩了解身體狀況，適當就醫治療。

衛生局指出，今年度長者健檢項目，包含血液、糖化血色素、肝功能、甲狀腺功能檢查及微量元素維生素D、B12、葉酸、鈣的檢查項目，在長者回診看報告時，依健檢報告結果給予適當的衛教和轉介治療，為長者健康把關。

花蓮縣衛生局長朱家祥指出，今天透過新增鈣等項目檢查，加強民眾對骨質疏鬆症的重視，依研究顯示，年長者肌膚合成維生素D的效率較差，加上足不出戶或飲食攝取不足等，容易造成骨質疏鬆及骨折，進而對長者的健康與行動上產生影響。

健檢異常的長輩們，可從食物中海鮮如鮭魚、鯖魚等，雞蛋、奶製品、黑木耳、深綠色葉菜像是菠菜、芥菜等，除了補充鈣質，也要適度日曬，促進鈣的吸收，並養成均衡飲食及規律運動的習慣，加上定期追蹤，可提升整體健康狀況。

朱家祥表示，人口高齡化，鼓勵花蓮鄉親關心自己和家人的健康，定期做健康檢查。截至去年，透過社區健檢活動，受惠長者高達11萬7853人次，民眾可就近至衛生所，或與衛生局訂有合約花蓮9家醫院接受服務，詳細日期及時間可洽鄉鎮市衛生所或至衛生局網站查詢

花蓮縣13鄉鎮市衛生所自明天起，安排共81場次的社區健檢活動，只要設籍花蓮縣65歲以上或55歲以上原住民長者，均可免費健康檢查。圖／花蓮縣衛生局提供
花蓮縣13鄉鎮市衛生所自明天起，安排共81場次的社區健檢活動，只要設籍花蓮縣65歲以上或55歲以上原住民長者，均可免費健康檢查。圖／花蓮縣衛生局提供

健檢報告 花蓮 衛生局

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